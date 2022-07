Italia, in arrivo gelo polare: temperature in forte discesa

Ascolta questo articolo

Il caldo africano di queste ultime settimane cederà il passo nei prossimi giorni ad un ondata di gelo proveniente dalla Penisola scandinava. Si tratta di un tanto atteso crollo delle temperature che darà finalmente un po’ di tregua anche al problema della siccità. In arrivo piogge moderate in molte regioni italiane, sarà un week end di sollievo rispetto alle scorse settimane.

Secondo le previsioni dei meteorologi le temperature crolleranno vertiginosamente, con un breve ritorno alla primavera. Ma si tratterà solo di una piccola parentesi prima dell’arrivo di una nuova ondata di caldo intenso. Nei prossimi giorni molto probabilmente le spiagge italiane si svuoteranno: ecco quando tornerà il caldo.

Le previsioni

In queste ultime settimane è ormai all’ordine del giorno il problema della siccità, soprattutto il nord Italia si trova a fare i conti con riserve idriche sempre più scarse, tanto che si può parlare oramai di vera e propria emergenza. La politica sta cercando di fare il possibile per ovviare ad una situazione decisamente insostenibile, ma occorrono misure molto più incisive di ordinanze comunali per limitare gli sprechi.

Per fortuna, in questi giorni pare che verrà in soccorso il meteo, che, grazie all’arrivo di una perturbazione dalla Svezia, ci sarà un po’ di tregua rispetto ad un caldo afoso ormai insostenibile. Le regioni che più beneficieranno di temperature più moderate, che scenderanno sino a 25 gradi, saranno soprattutto il Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, settori orientali di Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. A rimanere escluso da questa perturbazione sarà solo il Nord-ovest.

Si tratterà solo di un breve ritorno a temperature più miti, in quanto già dalla prossima settimana una nuova ondata di caldo investirà tutta la Penisola, riportando gli italiani ad invadere le spiagge per trovare un po’ di refrigerio. Il problema del cambiamento climatico è oramai sotto gli occhi di tutti, occorrerà intervenire per risolvere i problemi che ne conseguono.