Inquinamento, trovate microplastiche anche sulla cima dell’Everest

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Con questa triste notizia possiamo concludere che per i rifiuti non esistono più zone off limits. L’uomo con le sue attività ha riempito di immondizia l’ambiente e non va meglio nemmeno intorno all’orbita terreste, tappezzato di rifiuti spaziali. Se non si adotteranno le dovute contromisure, presto saremo costretti a vivere in un pianeta inospitale.