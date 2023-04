India, popolazione delle tigri più che raddoppiata in 15 anni

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - È incredibile vedere come l'India sia riuscita a ripopolare la propria popolazione di tigri e ghepardi. È un modello di successo per tutto il mondo e un esempio di come la conservazione della natura possa essere coniugata con lo sviluppo sostenibile. Merito dell'impegno della National Tiger Conservation Authority e del Progetto Tigre per la conservazione di questi grandi felini.