Il mediterraneo in fiamme, contunuano a divampare incendi incontrollabili

Cosa ne pensa l’autore

Lucs Goders - Noi non possiamo restre a guardare inerti certe situazioni, dobbiamo agire e proprio per questo vorrei focalizzare l'attenzione sulla prevenzione degli incendi boschivi, le regole cardine sono: • Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi • Non accendere fuochi nei boschi per pic nic o altro • Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con delle piante • Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive • Non lasciare bottiglie o frammenti di vetro nel bosco • Denuncia chi accende fuochi in aree pericolose • Segnala al numero di emergenza Europeo 112 eventuali roghi.