I piccoli gesti quotidiani, salveranno il nostro pianeta

Cosa ne pensa l’autore

Aniello Ferrazza - L'articolo pone l'accento su un tema che ci tocca un po' tutti direttamente. In quanto ospiti di questo pianeta per ringraziare la natura che ci ha concesso la vita e di respirare, non possiamo fare altro che rispettarla in tutta la sua bellezza e armonizzarci ad essa. Rispettare la natura implica rispettarci anche in quanto uomini, un gesto di gentilezza per il pianeta diventa un gesto di rispetto per i nostri simili. Dobbiamo ricordarci ogni giorno di essere gli ospiti di questa bellissimo mondo che ci hanno dato tutti i mezzi e gli strumenti per riconciliarci ad esso. La domanda ora è: non sarà stato il modo di vivere odierno dell'uomo ad averci destabilizzato in quanto razza e ad averci reso sempre più automi senz'anima. Le troppe comodità scomodano la creatività e per slegarci dalle convinzioni, e del vivere odierno bisogna prima fare esperienza di un modo di vivere più antico per poi iniziare a togliere più che aggiungere. Spendere e consumare per comprarci cose che nel tempo non ci soddisfano ci fanno dimenticare la nostra vera essenza e i nostri veri bisogni, quindi iniziare a focalizzarci sull'essenziale è il primo passo per raggiungere la pace di cui abbiamo bisogno.