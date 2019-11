Festa degli Alberi, le iniziative del Campidoglio

In occasione della Festa degli Alberi sono previsti diversi interventi al fine di incrementare la diffusione, soprattutto tra i giovanissimi, una maggiore consapevolezza ambientale. L’assessorato alle Politiche del verde ed il Dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale hanno proposto, per la giornata di giovedì 21 novembre, numerosi eventi.

Ai ragazzi è dedicato un progetto che vede come protagonisti gli alberi: in alcuni Istituti scolastici romani, sei scuole in tutto, verranno piantate alcune piante di frassini, aceri e querce. A procedere con la messa a dimora degli stessi, oltre ai tecnici del Servizio Giardini di Roma Capitale, saranno proprio i ragazzi degli Istituti Motta Camastra, Poppea Sabina, Poggiali Spizzichino, Pallavicini, della Scuola dell’Infanzia Bajocco e dell’Asilo Nido Giamburrasca.

Agli adulti ed ai turisti invece, gli organi competenti, hanno dedicato una mappa interattiva; essa verrà pubblicata sul sito del Dipartimento Tutela ambientale e sarà in grado di localizzare e descrivere tutte le specie di alberi monumentali presenti in città. E’ semplicemente attraverso un click del mouse, infatti, che sarà possibile visualizzare le foto ed una breve descrizione degli esemplari più antichi: tra questi si ricordano gli 11 platani presenti all’interno di Villa Borghese, insieme all’ippocastano ed alla fitolacca arborea che costeggiano la strada che porta alkla Piazza del Campidoglio, la Cordonata di Michelangelo.

Un’ulteriore iniziativa comprende un evento di trekking gratuito che si svolgerà nelle strade della città eterna, durante tale percorso verranno raccontate alcune particolarità, oltre che la storia, di diverse specie di alberi tra cui proprio l’ippocastano e la fitolacca arborea. L’evento, che si svolgerà inizialmente nella giornata di giovedì 21, verrà ripetuto anche il sabato 23. In occasione della Festa degli Alberi, il Dipartimento di Tutela ambientale, inoltre, ha disposto oltre 200 specie di alberi che i Municipi potranno piantare nei loro giardini, anche aitati dalle scuole e dalle associazioni che aderiscono all’iniziativa.

“Gli alberi hanno una loro storia che si intreccia con quella delle città e di chi vi abita. Ci accompagnano, sono presenti nei nostri ricordi, identificano luoghi della memoria. Ma sono anche esseri viventi che contribuiscono al nostro benessere (…) Un patrimonio arboreo da scoprire, curare e consegnare alle future generazioni. Per farlo stiamo ottimizzando la gestione del verde urbano” è quanto è stato dichiarato dal Sindaco Virginia Raggi. Inoltre, continua il Primo Cittadino, tale iniziativa è fondamentale per trasmettere anche ai più giovani l’importanza del rispetto verso l’ambiente.