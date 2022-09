Estate 2022: in Europa la peggior siccità degli ultimi 500 anni

Ascolta questo articolo

Quella che sta per concludersi, passerà alla storia per essere stata l’estate più siccitosa ad aver colpito l’Europa negli ultimi 500 anni. A sentenziarlo sono i dati raccolti nell’ambito del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Spaziale Europea.

Dati alla mano, per trovare una stagione più arida, bisogna tornare indietro di quasi mezzo millennio e più precisamente all’anno 1540, quando una violenta ondata di caldo estremo unita ad una siccità che arrivò a protrarsi per circa 11 mesi, portò al quasi totale prosciugamento di fiumi come l’Elba e il Reno.

Stando a quanto documentato dalle immagine del satellite Sentinel 2, nel giro dei due mesi compresi tra il 1° luglio e il 31 agosto, vaste regioni del nostro continente sono passate da una vegetazione di un verde acceso a una di color marrone arido. Le zone più colpite dai fenomeni estremi sono state quelle sud-orientali della Gran Bretagna, la Francia settentrionale, la Germania, la Polonia e più in generale l’Europa orientale.

Una stagione così secca si è accanita in primo luogo sull’agricoltura del Vecchio continente: solo in Italia, la Coldiretti ha stimato un danno per il settore pari a 6 miliardi di euro, valore equivalente al 10% della produzione agroalimentare nazionale. Ma il clima arido e secco ha anche contribuito ad aumentare un altro drammatico fenomeno rappresentato dagli incendi che ogni estate devastano i nostri boschi.

Anche le rese produttive hanno dovuto scontare gli effetti di un’estate da record che ha colpito la produzione di olio e la stagione della vendemmia, dalla quale ci si attende una minor raccolta di uva di circa il 10%. Ma se i campi hanno sofferto, anche la montagna non è stata risparmiata dalle temperature roventi degli ultimi mesi, che hanno riportato in auge il drammatico tema dello scioglimento dei ghiacciai e la trasformazione degli ecosistemi e dei paesaggi, con i pascoli sempre più secchi e le pozze per abbeverare gli animali sempre più asciutte.