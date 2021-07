Donati 1000 alberi da parte di Xiaomi: arriva la prima foresta della Mi Community

Xiaomi non è nuova a operazioni e donazioni di beneficenza. Proprio di recente, il noto brand hi-tech ha donato 1 milione di dollari in Germania e Paesi Bassi per le alluvioni registrate alcuni giorni fa. Una notizia dell’ultima ora, invece, riguarda la voglia di raggiungere un mondo più sostenibile e, preferibilmente, di salvare il Pianeta.

L’iniziativa, infatti, porterà alla nascita di una foresta Xiaomi. Chi è interessato può recarsi sulla piattaforma Treedom che permette a persone ed aziende di piantare alberi a distanza e seguirli nella crescita. Xiaomi ha deciso, perciò, di regalare 1000 alberi ai suoi fan. Ogni albero sarà caratterizzato da una sua completa biografia che include foto, coordinate, ed un diario che aggiorna il proprietario dell’albero sulle condizioni di salute e sulla crescita dell’albero.

L’iniziativa di Xiaomi per l’ecologia: 1000 alberi regalati

L’obiettivo principale di questa scelta, è quello di sensibilizzare i fan sfruttando la popolarità del marchio Xiaomi che vanta nella sola Community oltre 400 mila persone. Gli alberi, infatti, possono assorbire l’anidride carbonica emessa, contrastare l’erosione del suolo, favorire la biodiversità e tutelare la fertilità dei terreni.

“Con oltre 400.000 fan, la Mi Community di Xiaomi si è sempre distinta per il suo forte e spontaneo attaccamento al brand, mai visto prima sul mercato, ed è grazie soprattutto al supporto dei Mi Fan che Xiaomi ha raggiunto in Italia e in tutto il mondo il successo che noi tutti sappiamo” ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Siamo convinti che anche in questo caso, il progetto troverà letteralmente terreno fertile tra tutti i nostri Fan che contribuiranno a rendere la foresta della Mi Community sempre più grande e ricca”.

In questo modo, Xiaomi punta ad aiutare con le sue possibilità il raggiungimento della cosiddetta Carbon Neutrality, ovvero, un mondo in cui non si emette più alcuna particella di anidride carbonica. Per fare ciò, però, Xiaomi, oltre a donare 1000 alberi, è entrata anche nel mondo delle auto elettriche, e realizza dispositivi che possano essere quanto più longevi possibile: infatti, uno dei problemi dell’inquinamento è proprio lo smaltimento di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer.