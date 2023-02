Da martedì 14 febbraio arriva l’anticiclone africano

Ascolta questo articolo

Il tanto atteso ciclone africano sta arrivando, la prossima settimana la situazione si ribalterà portando temperature più miti su tutta la penisola, il vortice di matrice nordafricana tropicale infatti ricoprirà il centro sud e localmente il nord portando temperature primaverili da aprile fino a 20 gradi.

In quota, e di conseguenza anche al suolo, si passerà a termiche anche di 10-12 gradi superiori rispetto ai valori odierni: anche a Bolzano e trento le temperature arriveranno a 15 gradi, Soltanto all’estremo Sud e sulla Sicilia e limitamente ai prossimi due giorni sono previste ancora correnti fredde con qualche pioggia e nevicata.

Niente a che vedere con le piogge torrenziali che hanno colpito la Sicilia, e una nevicata eccezionale sull’Etna che ha prodotto anche due metri di neve in 24-36 ore. Che cosa dobbiamo aspettarci quindi? Intanto le prime timide mimose marzoline sono nate, ma ricordiamoci di non abbassare la guardia, l’inverno non è finito.

Se questo è un assaggio di primavera, le temperature minime saranno sempre intorno allo 0 al centro nord e sulle isole, senza vento e con sole caldo, si può stabilire che i cieli saranno sereni fino al prossimo fine settimana, quando un fronte perturbato riporterebbe nubi sparse e piogge a spasso per l’Italia.

Intanto a Roma non piove mai, cieli tersi e sole caldo ricoprono la capitale, solo la mattina un timido frescolino si avverte, ricordiamo che per i meno fortunati se le temperature si alzeranno sarà un toccasana, ricordiamo che i cambiamenti climatici sono in atto e questo deve comunque allarmarci perchè è troppo presto per la primavera, ricordando l’estate torrida appena passata.

Potremo dire che il ciclone russo Nikola sarà alle spalle, anche se localmente sulle Alpi potranno esserci ancora fiocchi di neve, pronti allora per una scampagnata? Un picnic su un prato o un bel viaggio? Approfittando del Carnevale le idee sono molte e ci sarà da divertirsi magari a Viareggio o Venezia.