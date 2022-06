Caldo record, verso i 40°: ecco cosa sta succedendo

Ascolta questo articolo

Quella che si sta profilando già da queste prime settimane di giugno è un estate che segnerà picchi di calore molto preoccupanti. Tra questo week end e l’inizio della prossima settimana il termometro farà registrare delle temperature decisamente al di sopra della media.

Già dallo scorso maggio si sono battuti tutti i record stagionali per quanto riguarda il caldo, con picchi al di sopra dei 10°C rispetto alla media. Dopo circa un mese le temperature sembrano assestarsi ben al di sopra dei 30°C. Ecco quanto segnerà il termometro nei prossimi giorni.

Caldo in aumento

Si prevede una forte ondata di caldo tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana. Non sembra esserci tregua in Italia per chi cerca un po’ di tregua rispetto a questa ondata di calore, buone notizie, invece, per gli appassionati del mare che potranno riversarsi sulle spiagge di tutta la costa e godersi il sole cocente.

Secondo le ultime previsioni, già da questo fine settimana il termometro supererà facilmente i 35°C in tutta Italia. Poi nei primi giorni della prossima settimana le temperature saranno in aumento nel nord Italia con picchi di oltre 5-7°C oltre la media stagionale, mentre in alcune regioni del sud come la Puglia e la Sicilia si toccheranno i 40°C. Dopo questi giorni di caldo torrido si attendono, soprattutto nel nord Italia, un abbassamento delle temperature con forti temporali e grandinate dissemitati in molte regioni.

Responsabile di questa ondata di calore, l’anticiclone proveniente dal nord Africa che ha avvolta in una cappa di afa tutta l’Europa centro-occidentale; sfiorati i 45°C ad Andujar, in Spagna. Insomma per circa una settimana bisognerà fare i conti con l’afa e il caldo torrido, successivamente la situazione tornerà più stabile. In queste condizioni, occorre fare molta attenzione a non uscire nelle ore più calde della giornate, se non con le opportune precauzioni.