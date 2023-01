Caldo anomalo fino a metà gennaio con punte di 20 gradi

Ascolta questo articolo

I cambiamenti climatici in atto portano l’anticiclone in vista sulla nostra penisola con punte fino a 20° C, se fino a pochi giorni fa in Sicilia si poteva fare il bagno al mare con 25 gradi anche al centro ed al nord la situazione non cambia, il nuovo anno è iniziato con sole e clima mite.

Bisognerà aspettare domenica per vedere le prime piogge con temperature che difatti non tenderanno a diminuire, bisognerà aspettare metà gennaio per vedere calare le temperature anche di 10°, è l’anno più caldo dal 1920, dopo l’estate torrida e anomala durata fino a novembre, il caldo non cessa.

Il caldo continuo imperterrito superiore alle medie stagionali non molla la presa, anche la natura ne risente, le mimose secondo Coldiretti sono già fiorite con tre mesi di anticipo, in Sicilia sono già spuntati i limoni previsti in primavera; ma in difficolta è anche il mondo animale con casi di api che, disorientate dalle alte temperature, si risvegliano ed escono dagli alveari con il pericolo concreto di venire decimate dall’arrivo del freddo. E le api si sa sono alla base della natura umana e vegetativa.

Nel prossimo periodo le ondate di gelo di febbraio potrebbero rovinare i raccolti, il clima sembra impazzito e se in alta montagna a nord si scia al sud si fanno i primi bagni, anche Roma a capodanno si è svegliata con temperature ben al di sopra della media dove i turisti hanno potuto ammirare le bellezze della capitale con clima soleggiato quasi primaverile.

Le piogge sono previste dopo l’Epifania ed il clima dovrebbe cambiare anche al sud, ma non ci si abitua a continui picchi climatici, anche il corpo umano ne risente non più abituato, sono ritornate infatti le influenze stagionali che non erano presenti da due anni a causa della pandemia e all’uso delle mascherine.