Un vasto incendio sta interessando in queste ore il litorale nord di Brindisi, precisamente tra Giancola e il Canale Reale. Le fiamme sono alte diversi metri e il fumo è visibile da svariati chilometri di distanza. Le fiamme si sono propagate in una zona impervia e paludosa, per cui risulta anche difficile intervenire con i mezzi dei Vigili del Fuoco. Le autorità sul posto hanno inviato due aerei Fire Boss AT-802. Si tratta di speciali velivoli che prelevano l’acqua dal mare e la gettano sulle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono poi rese difficili anche dal forte vento di maestrale che spira sulla costa. In via del tutto precauzionale alcune abitazioni vicine sono state fatte evacuare, così come la stessa spiaggia di Giancola, una delle località costiere meta preferita dai brindisini e non solo. Sul posto c’è anche il personale dell’Arif. Insieme ai pompieri, l’Arif sta monitorando la situazione, che pare abbastanza seria. Le fiamme sono visibili anche dalla superstrada Bari-Brindisi.

Chiuso tratto della litoranea

La Polizia Locale ha provveduto a chiudere al traffico il tratto della litoranea interessato dalle fiamme. Come detto, le operazioni di spegnimento del rogo sono rese compicate dal forte vento che giunge dai quadranti settentrionali e dalla stessa zona in cui si sono sviluppate le fiamme. Si temono danni ambientali consistenti.

Il Canale Giancola è infatti una zona umida dove trovano rifiugio tantissimi animali, e dove vi sono specie vegetali molto importanti dal punto di vista biologico. Le auto sono costrette a prendere anche percorsi alternativi, in quanto lo svincolo per Sbitri e quello della superstrada per Bari sono stati chiusi.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto sta accadendo a Brindisi. I Vigili del Fuoco e il personale dell’Arif stanno facendo di tutto per scongiurare un grosso danno ambientale. Quello degli incendi è un fenomeno che questa estate sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia.