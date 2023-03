Arriva la primavera: aumento termico fino a 20 gradi

Marzo pazzerello, aprile dolce dormire, è in arrivo la tanto agognata primavera, dopo i venti di burrasca e le piogge, sta per arrivare l’anticiclone africano con temperature che raggiungeranno i 20 gradi e l’aumento delle minime, quindi via sciarpe e cappotti, il clima sarà ancora instabile ma già dalla prossima settimana l’alta pressione la farà da padrona.

Già dal 7 marzo potremmo goderci un primo assaggio di primavera, specie tra mercoledì 8 e venerdì 10 Marzo, si potranno toccare punte massime fin verso i 19-21°C, soprattutto al Nord.

Nel frattempo la grande siccità al Nord prosegue soprattutto nel Po; se questa settimana locali piogge interesseranno il Centro Sud, da giovedì drastico aumento delle temperature, la siccità dunque diventerà un argomento sempre più importante nelle prossime settimane, soprattutto al Nord dove non piove con una certa costanza ormai da mesi.

Ormai i cambiamenti climatici in atto portano poche piogge torrenziali che non riguarderanno il Settentrione, e il modesto inverno freddo appena trascorso non ha portato un clima significativo per fermare la siccità, troppe poche piogge ed ormai con l’arrivo dell’anticiclone e della stabilità meteorologica bisognerà preoccuparsi dell’agricoltura.

Dopo questa iniziale instabilità di inizio mese potremo iniziare a goderci la primavera con il sole caldo e le gite fuori porta, qualcuno ne ha già approfittato per andare al mare e godersi i primi raggi solari caldi; ma attenzione, prima di Pasqua il tempo potrebbe mutare e si sa la gita di Pasquetta potrebbe essere sconvolta dalle nubi, in attesa di nuovi dati su aprile andiamo a vedere qualche museo, luogo di cultura e a fare picnic e nei parchi con i bambini per respirare aria pura.