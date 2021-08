Alluvione: Clooney aiuta la città di Laglio

Il divo di Hollywod George Clooney è stato immortalato sporco di fango accanto ai volontari della Protezione Civile, impegnati a spalare le strade sommerse dal fango dopo la tremenda alluvione che ha colpito anche Laglio, posto dove sorge Villa Oleandra in cui l’attore risiede per le vacanze estive con la moglie Amal e i gemelli Ella e Alexander.

Il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, in virtù della presenza della star americana, ha dichiarato: “Clooney mi ha chiamato subito. Non avevamo dubbi sulla sua sensibilità e anche in quest’occasione si è dimostrato attento e partecipe. Subito dopo le frane di qualche giorno fa mi ha telefonato per avere informazioni precise sull’accaduto. Mi ha chiesto cosa potesse fare per rendersi utile. Noi come amministrazione comunale abbiamo avviato una raccolta fondi solidale” ha precisato il primo cittadino “e credo che lui farà lo stesso attraverso i suoi canali una volta tornato negli Usa“.

Gli amministratori locali hanno ringraziato pubblicamente l’attore, ritenendolo una grande persona, sostenitrice dell’intero sistema turistico del lago di Como, anche con la sua sola presenza di personaggio famoso. Ma George Clooney non è l’unico vip ad amare il lago di Como, per esempio anche la cantante Ivana Spagna ha postato su Instagram dei video che la mostrano mentre è impegnata a spalare il fango fuori dalla sua casa di Blevio.

A fine luglio, il Lago di Como, è stato scenario di alluvioni, allagamenti e frane che hanno portato importanti danni ai paesi, ad alcune abitazioni ed ai veicoli parcheggiati, e fortunatamente non alle persone. Le frane, avevano imposto la chiusura della Statale Regina che da Como porta a Colico, nelle località Laglio, Brienno, Argegno e Colonno. In particolare, il paese di Cernobbio, si era trasformato in un fiume con detriti, massi e alberi per le strade, così come a Sala Comacina, Blevio, Lezzeno, Schignano in Valle Intelvi, e persino la vicina Svizzera.