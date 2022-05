Allerta meteo per queste 5 regioni nelle prossime ore

Ascolta questo articolo

In questi ultimi giorni si sono registrate temperature record e in molti sono corsi in spiaggia per i primi bagni e la prima tintarella. Ma il meteo è davvero imprevedibile e nelle prossime ore, in alcune regioni, la situazione potrebbe ribaltarsi.

Un meteo così pazzo, a maggio, non si era mai visto ma,stando alle previsioni, rischia persino di trasformarsi nella normalità In particolare, saranno 5 le regioni d’Italia dove, nelle prossime ore, potranno scoppiare temporali improvvisi.

Le 5 Regioni a rischio

Hannbal, l’anticiclone africano che da alcuni giorni ha portato una parentesi estiva molto gradita nel nostro Paese, perderà un pochino della sua energia, lasciando alcune zone d’Italia in balia delle instabili correnti atlantiche. L’instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, quindi nei momenti più caldi della giornata, è legata proprio al contrasto tra la forte calura preesistente e le correnti d’aria più fresca.

Se il tempo soleggiato e molto caldo continuerà a caratterizzare il Centro-Sud, con al più nubi marittime sui versanti tirrenici, al Nord le cose andranno diversamente. In queste 5 regioni. Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, piogge e rovesci temporaloeschi sono in agguato e, per via della forte energia in gioco, legata alle elevate temperature, i fenomeni potranno essere vilenti, con forti e improvvise raffiche di vento e grandinate. Le temperature, invece, resteranno ovunque molto calde ma perderanno qualche timido punticino sulle estreme regioni del Nord. specialmente nelle aree dove il meteo farà maggiormente i capricci.

Insomma al nord è in arrivo un break temporalesco perchè l’egemonia dell’anticiclone ‘Hannibal’ sta, almeno temporaneamente, per terminare.Sole e stabilità atmosferica stanno per lasciare il posto, al Settentrione, a precipitazioni temporalesche, spesso accompagnate da grandinate, che incutono paura agli agricoltori, e da un ribasso delle temperature, mentre al Centro-sud sarà ancora soleggiato e caldo. Tra lunedì e martedì toccheranno picchi di 36-37°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, e 34-35°C diffusi su Puglia, coste ioniche lucane e in Calabria.