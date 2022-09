Allarme siccità: Il lago di Pilato si prosciuga, le immagini preoccupanti

Ascolta questo articolo

In questo particolare periodo storico sono molti i problemi che stanno attanagliando l’umanità. Dalle ostilità in Ucraina, fino alla serissima emergenza causta dal cambiamento climatico, che sta portando i Governi di tutto il mondo a cercare delle soluzioni per poter contrastare l’aumento della temperatura globale. Ormai come stiamo vedendo da qualche anno a questa parte, le stagioni sembrano essere state stravolte da un clima sempre più impazzito.

Lo dimostra chiaramente l’alluvione avvenuta nelle Marche alcuni giorni fa, un evento che ha causato 11 morti e decine di feriti. Moltissime persone sono rimaste sfollate. E le foto che sono state pubblicate in queste ore fanno capire appieno il disastro che si è venuto a creare, con interi paesini distrutti dalla furia dell’acqua e del fango. E la situazione è seria anche sul Monte Vettore, al confine tra Umbria e Marche.

Siccità sulla montagna

Gli escursionisti conoscono bene il Monte Vettore, una delle montagne più grandi dell’Appennino Umbro-Marchigiano. A circa 1941 metri di altezza sul livello del mare si trova infatti il lago di Pilato, un bacino naturale che ha la particolare forma di un “occhiale”. La forma emerge soprattutto durante la stagione estiva.

Con l’arrivo delle alte temperature infatti il lago tende a prosciugarsi, ma le foto scattate dagli escursionisti in questi giorni sono preoccupanti. Da quanto si vede l’acqua ormai scarseggia, e c’è preoccupazione, in quanto in questo specchio d’acqua vive un crostaceo chiamato Chirocephalus marchesonii Ruffo &Visentini, capace di resistere agli stress stagionali. Questa specie è caratterizzata da una colorazione rosso corallo e si stima abbia una grandezza di 9-12 mm. Le uova prodotte sono di forma sferica.

Da quanto si apprende dalle previsioni meteo, la situazione dovrebbe rimanere invariata anche nei prossimi giorni, quando le precipitazioni non dovrebbero essere abbondanti. Per questo il lago di Pilato, almeno nel breve periodo, non dovrebbe vedere aumenti significativi dell’acqua al suo interno. Una situazione davvero preoccupante.