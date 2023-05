Abruzzo: l’arta dichiara che il mare è in buona salute, rientrato un primo allarme

La città di Pescara può vantare un mare abruzzese in ottima salute. Nonostante ciò, persistono alcune criticità in prossimità delle foci di fiumi e corsi d’acqua che ricavano un carico batterico elevato. Fortunatamente, i risultati delle analisi effettuate a tutela della salute dei bagnanti sono conformi ai limiti di legge, ad eccezione di soli tre tratti di mare nei pressi di Ortona e San Vito, dove rimarrà vigente il divieto di balneazione per tutto il corso della stagione.

L’allarme scaturito la settimana scorsa, in cui quattro tratti di mare avevano dato esiti non conformi a causa di avverse condizioni meteo marine che avevano aumentato la portata dei fiumi, è stato finalmente rientrato: i risultati delle analisi suppletive attestano la piena conformità ai valori previsti dalla legge.

Come rassicura il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio, il mare abruzzese mostra solo tre criticità su 130 chilometri di costa monitorati, confermando, in relazione alla qualità delle acque di balneazione, un trend sempre ottimale. Il monitoraggio dell’Agenzia proseguirà mensilmente per verificarne la buona qualità delle acque destinate alla balneazione. In giugno, 113 punti di controllo saranno presi in esame e verranno passati al vaglio, con maggiore frequenza, i tratti di mare che presentano delle criticità.

I parametri analizzati nelle acque di balneazione sono l’Escherichia coli e gli Enterococci intestinali, entrambi con un limite di legge di 500 MPN/100 ml e 200 MPN/100 ml rispettivamente. È importante sottolineare che i risultati delle analisi effettuate saranno pubblicati nel “Portale acque di balneazione” del Ministero della Salute e potranno essere consultati da tutti i cittadini attraverso il sito web portaleacque.salute.gov.it per tutta la durata della stagione.

Questo è un segnale positivo per la zona, che ha a disposizione un tratto di costa bellissimo, con spiagge meravigliose e una vista panoramica sulla montagna. Grazie alla cura e alla costante attenzione rivolta alla salvaguardia della salute del mare, la bellezza di questa località marittima potrà continuare a essere goduta dai turisti e dai residenti di Arta Abruzzo.