Abruzzo, dopo una piccola tregua torna il maltempo: allerta gialla della protezione civile

La regione Abruzzo è attualmente in stato di allerta gialla a causa della possibile formazione di temporali che potrebbero svilupparsi nelle prossime ore sul bacino dell’Aterno, dell’Alto Sangro e della Marsica. La protezione civile ha richiesto ai Comuni interessati di prestare particolare attenzione e di adottare tutte le misure necessarie previste dal Piano di Emergenza Comunale, in particolare nelle aree soggette a movimenti franosi o a rischio di incendi.

Inoltre, restano in vigore le misure di allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il territorio abruzzese. Nel corso del pomeriggio, è probabile la formazione di addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, con la comparsa di rovesci e temporali localmente di moderata intensità. Questi fenomeni potrebbero estendersi anche verso l’Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna e le zone pedecollinari adriatiche.

È possibile che si verifichino grandinate, soprattutto sulle zone interne e montuose. Nonostante la situazione di allerta, è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della serata e della notte. Tuttavia, è importante che la popolazione rimanga sempre informata sulle eventuali evoluzioni della situazione meteo e rispetti le precauzioni consigliate dalla protezione civile.

In questo periodo dell’anno, infatti, l’Abruzzo è spesso soggetto a fenomeni meteorologici estremi, come piogge torrenziali, grandinate e venti fortissimi. Per questo motivo è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e proteggere se stessi e i propri beni, adottando le precauzioni necessarie.

