Alessandro Graziani risultato positivo al test antidoping

Guai in vista per il tentatore di Temptation Island Alessandro Graziani. Da sempre il ragazzo 28enne gioca nella squadra di pallavolo “Volley Sabaudia” e pare che a seguito di un controllo di routine antidoping, il ragazzo sia risultato positivo. Un vero scandalo, che ha investito tutta la squadra, rimasta sconcertata davanti alla notizia.

Il comunicato è stato da poco emanato dal Tribunale Nazionale Antidoping: “La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute“.

La notizia ha colto di sorpresa anche il presidente della squadra, che a seguito del fatto si è ritrovato costretto, suo malgrado, a dover rescindere, per forza di cose, il contratto che legava Graziani con la squadra, in segno di esempio di un forte senso di responsabilità.

Il presidente Alessandro Pozzuoli ha fatto alcune dichiarazioni circa il suo personale rammarico nell’aver appreso questa notizia, reputando Alessandro un giocatore, oltre che bravo, anche serio e leale e che sicuramente tale gesto è stato solo dettato da un momento di pura debolezza; nonostante tutto però, il contratto doveva essere rescisso per motivo puramente estetici, in quanto la squadra di dichiara da sempre esempio di gioco pulito e sano.

Al momento ancora nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato sulle reali motivazioni che lo hanno spinto ad assumere sostanze in grado di rendere positivo il test. In molti conoscono bene il 28enne per le sue avventure con Serena Enardu e Pago, facendo all’epoca destabilizzare la coppia, fino al punto di farla scoppiare, provocando non poco interesse nella Enardu. A distanza di mesi però, sembra che le cose tra Pago e Serena si siano appianate, tanto da ritornare una coppia felice.