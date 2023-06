YouTube: dal 21/8 stop ai canali fan ingannevoli

YouTube ha annunciato un nuovo aggiornamento delle sue norme che riguarda i canali dei fan, ovvero quei canali che si dedicano a riproporre i contenuti di altri creatori o artisti famosi.

La nuova politica, che entrerà in vigore il 21 Agosto 2023, richiede ai canali dei fan di rendere evidente nel nome del canale o nel modo in cui lo gestiscono che non rappresentano il creatore, l’artista o l’entità originale. Questa mossa mira a contrastare il fenomeno dell’impersonificazione, ovvero quando un canale cerca di ingannare gli utenti facendo finta di essere il canale ufficiale o autorizzato di un’altra persona o entità. Questo comportamento può danneggiare la reputazione e i guadagni dei creatori originali, oltre a violare i diritti d’autore e le norme sulla privacy.

Secondo YouTube, alcuni esempi di comportamenti che violano la nuova politica sono i seguenti. I canali che affermano di essere un “account fan”, ma che in realtà si spacciano per il canale di un altro e caricano i loro contenuti non saranno consentiti.

I canali che usano lo stesso nome e avatar o banner di un altro canale, con l’unica differenza di uno spazio inserito nel nome o uno zero che sostituisce la lettera O, non saranno consentiti. Gli utenti che impostano un canale usando il nome e l’immagine di una persona, e poi pubblicano commenti su altri canali come se fossero postati dalla persona stessa non saranno consentiti. I canali che affermano di essere un account fan nella descrizione del canale, ma non lo dichiarano chiaramente nel nome del canale o nell’handle non saranno consentiti.

YouTube ha precisato che celebrare un creatore tramite un account fan è ancora permesso, purché si rispettino le altre norme della piattaforma e si eviti di creare confusione o inganno tra gli utenti. I canali dei fan che non si adegueranno alla nuova politica entro il 21 Agosto rischiano la chiusura o altre sanzioni da parte di YouTube.

La nuova politica di YouTube fa parte degli sforzi della società per garantire una maggiore trasparenza e sicurezza sulla sua piattaforma, dove ogni giorno vengono caricati milioni di video da creatori di tutto il mondo. YouTube ha anche recentemente introdotto nuove funzionalità per proteggere i minori online, come la possibilità di rimuovere automaticamente i commenti potenzialmente dannosi o inappropriati.