YouTube dà l’addio al formato di pubblicità più fastidioso

Con post sul proprio blog di assistenza Support, Google ha fatto un importante annuncio per quel che riguarda la pubblicità, il cui formato più noioso dirà addio alla piattaforma YouTube.

Prima di festeggiare per la notizia, è bene fare una precisazione. Google non rinuncia alla pubblicità ma a un tipo di pubblicità, nello specifico sostanziata dagli annunci Overlay. Questi ultimi sono in sostanza quelli che appaiono sui video monetizzabili, e li interrompono di tanto in tanto, o vanno ad occuparne una certa porzione, coprendo dettagli magari importanti o interessanti del video che si sta guardando in quel particolare momento.

Inutile dire che gli utenti non hanno mai apprezzato questi annunci, come dimostrato dal fatto che i principali store di estensioni per browser sono popolatissimi di add-on di terze parti che permettono di bypassare questi annunci, “ripulendo” il video (con danno, però, per i creators). Google, nel motivare la decisione, ha spiegato che questo precedente formato pubblicitario era “dirompente per gli spettatori”, che da questa tipologia di ads erano non poco disturbati.

Per i creators cambia poco, visto che questi annunci erano presenti solo su YouTube lato web e per Desktop, ma non lato mobile ove il formato overlay era stato sostituto dagli annunci saltabili, redatti in formato pre, mid e post-roll. Inoltre, l’impatto, che dovrebbe quindi coinvolgere pochi annunci, verrà mitigato direzionando il coinvolgimento verso altri formati di annunci (sebbene non sia stato precisato cosa Mountain View abbia in serbo) ad alto rendimento, sia su desktop che lato mobile.

Inoltre, sempre per i creators, dal 6 Aprile non sarà più disponibile l’opzione degli annunci in overlay in YouTube Studio e, contestualmente, ma per gli spettatori, dallo stesso giorno, e senza dover usare soluzioni aggiuntive per ottenere lo stesso risultato, “il formato dell’annuncio “Annunci in overlay” non verrà più visualizzato su YouTube per contribuire a migliorare l’esperienza degli spettatori“.