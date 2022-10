YouTube: contrasto alla disinformazione, si votano suggerimenti su nuove funzioni

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Google ha pubblicato il TAG Bulletin relativo al terzo trimestre del 2022 di YouTube e, nel contempo, ha aperto alla ricezione di suggerimenti per le future funzioni di YouTube su TV e console.

Nel caso della prima novità, Google diffuso i dati di quelle che sono state le operazioni coordinate di condizionamento dell’opinione che il team di YouTube ha scoperto e bloccato, negli ultimi tre mesi, sino a Settembre. Nello specifico, è emerso che su YouTube sono stati bloccati 5 canali della Birmania (Myanmar), 15 che invece erano basati nel Sudan, e 69 che facevano riferimento al coordinamento di campagne di disinformazione orchestrate dalla Russia.

Non solo, nel novero d’insieme che prevede più di 30mila canali basati in Cina sospesi da inizio anno, Google ha bloccato 10mila canali sempre gestiti dalla Cina. In genere, è emerso che questi canali trattavano di contenuti di spam, in lingua cinese, su temi di intrattenimento, sullo stile di vita, la musica, dal tono accattivante e leggero, in modo da creare un ampio pubblico su YouTube, presso il quale creare una buona opinione sulle attività in Cina.

Tale pubblico veniva però esposto poi anche ai contenuti di una piccola parte del gruppo di canali rimossi, che invece pubblicava contenuti critici nei confronti degli USA, dei loro rapporti con la repubblica di Taiwan, e sul modo in cui vengono coperte internazionalmente le notizie sulla regione dello Xinjiang.

La seconda novità riguarda YouTube su console e smart TV. Google ha pubblicato un post in cui chiede suggerimenti e feedback sulle nuove funzioni destinate a questa versione di YouTube: i suggerimenti possono essere inoltrati da quello che è l’ufficiale sistema di inoltro delle segnalazioni di feedback o problemi (Send feedback toccando l’immagine profilo) o grazie a una discussione aperta su YouTube Help. Qui, aggiornate ogni 3 mesi, appariranno le proposte di funzioni più richieste dagli utenti, che potranno essere votate con pollice su o verso: i programmatori daranno la priorità a quelle che hanno ricevuto più voti a favore.

Attualmente, risultano in votazione diverse proposte funzionali, tra cui l’espansione di HD e 4K a più dispositivi, la possibilità di bloccare i canali e quelle per di trasmettere in streaming e controllare la velocità di riproduzione.