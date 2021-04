Yahoo! Answers chiuderà i battenti il 4 maggio 2021 dopo 16 anni di attività

Fondato nel 2005, e sbarcato in Italia del 2006, per anni Yahoo Answers è stato uno dei siti più cercati sul web. La piattaforma permetteva agli utenti di inviare domande e ricevere risposte su ogni argomento suddiviso in opportune categorie, con un totale di 29.

L’azienda ha però deciso di chiudere definitivamente i battenti dopo 16 anni di attività. Infatti appena si entra sul sito un avviso ci segnala che: “Il 4 maggio 2021 il sito di Yahoo Answers chiuderà definitivamente. Yahoo Answers è ora accessibile in modalità di sola lettura. Non verranno apportate modifiche ad altri siti o servizi di Yahoo o al tuo account Yahoo. Puoi trovare maggiori informazioni sulla chiusura di Yahoo Answers e su come scaricare i tuoi dati in questa pagina di aiuto”.

I motivi dietro la chiusura

Le motivazioni ufficiali dietro a questa chiusura non sono state rivelate, ma molto probabilmente hanno deciso di chiudere il sito a causa della carenza di domande. Infatti era già finito da un bel po’ di tempo il periodo in cui gli utenti si affrettavano a dare la propria risposta, per avere i famosi 10 punti, mentre fare una domanda ne costava 5.

Sicuramente l’avanzamento della tecnologia ha poi dato la mazzata finale a un progetto che per anni è stato tra i siti preferiti dagli internauti. 15 anni fa era nettamente più difficile trovare risposta a un qualsiasi quesito, anche a quello più buffo, mentre ora basta chiamare Google o Siri per saziare la nostra curiosità in pochissimi secondi. E sempre nel 2006, compreso i due anni successivi, anche l’enciclopedia libera Wikipedia si trovava agli albori.

La chiusura della sezione “Answers” non compromette comunque l’intera piattaforma di “Yahoo!”. Difatti il sito web continuerà a funzionare dal 4 maggio e basterà collegarsi dalla piattaforma per poter accedere alla nostra e-mail.