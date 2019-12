Wikipedia svela le 25 voci più lette nel 2019. "Avengers: Endgame" è stata la pagina più visitata

Wikipedia, l’enciclopedia libera virtuale più famosa al mondo, è visitata quotidianamente da migliaia di persone in tutto il globo ed è ormai diventata fonte inesauribile di informazioni da poter consultare nelle sue molteplici voci.

Tramite il proprio blog ufficiale, è stato svelato l‘elenco delle voci più lette nel corso del 2019. Non sorprende affatto che la maggior parte delle voci siano correlate al mondo del cinema, in particolare a quello dei supereroi.

Il primo posto è stato infatti conquistato dalla pagina di “Avengers: Endgame”, ultimo film della Marvel uscito quest’anno dopo un’attesa lunga un anno rispetto al predecessore “Avengers: Infinity War” che ha battuto ogni record di botteghino, salendo in cima alla lista di film più visti di tutti i tempi, davanti ad “Avatar” e “Titanic”.

Un fatto quest’ultimo che ha sicuramente stimolato la curiosità di molti, dato che al sesto posto della classifica troviamo la voce della “Lista dei film col maggiore incasso”. I supereroi continuano ad essere protagonisti della classifica, con il film “Joker” al settimo posto, la “Lista dei film dell’Universo Cinematografico Marvel” all’ottavo, “Captain Marvel” al 13esimo posto, “Spider-Man: Far From Home” al 19esimo posto e la star di “Aquaman”, Jason Momoa, al 24esimo posto.

Altre voci della lista correlate al cinema sono al decimo posto l’attore Keanu Reeves, oggetto di una nuova popolarità grazie ai film di Netflix “Finché forse non vi separi” e “John Wick 3 – Parabellum” usciti quest’anno, al sedicesimo posto la “Lista dei film di Bollywood del 2019“, al 20esimo posto “C’era una volta a… Hollywood” ed al 22esimo posto la voce “2019 in film”.

In ambito televisivo ha trionfato il “Trono di Spade”, presente nella classifica ben due volte; al 12esimo posto troviamo la voce dedicata alla ottava ed ultima stagione della famosa serie, mentre al 14esimo posto la voce generica sullo show. Si tratta dell’unica serie televisiva ad aver fatto breccia nella top 25. È sicuramente grazie alla serie televisiva “Chernobyl” che la voce sul “Disastro di Chernobyl” ha raggiunto il quinto posto delle pagine più visualizzate.

In ambito musicale troviamo al quarto posto Freddie Mercury, indimenticato frontman dei “Queen” che a 19 anni dalla morte continua ad appassionare ed incuriosire, complice sicuramente anche il successo del biopic “Bohemian Rapsody” uscito a fine 2018 e che ha valso la vittoria del premio Oscar a Rami Malek, che interpreta proprio Mercury nel film.

È invece una sorpresa la presenza della giovanissima cantante Billie Eilish al nono posto della classifica. Ad appena 18 anni, la cantante americana è riuscita con il suo album di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” a raggiungere la vetta della classifica degli album più venduti del 2019. Il rapper Nipsey Hussle, ucciso a soli 33 anni in una sparatoria lo scorso marzo, è al 23esimo posto.

Per quanto riguarda altre figure note, al terzo posto troviamo la voce relativa al serial killer Ted Bundy. A 30 anni dalla sua morte, il criminale americano è stato oggetto quest’anno del documentario “Conversazioni con un killer: Il caso Bundy” su Netflix e del film “Ted Bundy – Fascino criminale”.

11esimo posto per il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, morto quest’anno suicida in carcere e oggetto di molte teorie cospiratorie, dato le amicizie altolocate intrattenute dall’uomo, che includevano tra gli altri il principe Andrea di Inghilterra, e gli svariati segreti che avrebbe potuto rivelare se fosse arrivato vivo al processo.

È proprio la madre del principe Andrea, la Regina Elizabetta II, la protagonista della voce che ha ottenuto la 15esima posizione, mentre la voce sul 45esimo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ottiene il 17esimo posto, e la politica ed attivista americana Alexandria Ocasio-Cortez chiude la classifica al 25esimo posto.