Wikipedia: arriva il primo restyling desktop dopo 10 anni

Wikimedia, la fondazione che gestisce il settimo sito più consultato al mondo, ovvero la Wikipedia, ha ufficializzato, in concomitanza col compleanno della nota enciclopedia online che il 15 Gennaio ha compiuto 22 anni di vita (essendo stata fondata nel 2001), il primo restyling della stessa da 10 anni a questa parte.

Secondo quanto reso noto, la revisione della versione desktop della Wikipedia è stata realizzata seguendo il feedback dei lettori e degli editori, grazie al lavoro di 30 gruppi di volontari che hanno fornito il loro apporto da tutto il mondo (es. da Argentina, India, Ghana, Indonesia, etc). Andando sul concreto delle novità messe in campo, si parte dallo spostamento dell’indice dei contenuti dell’articolo consultato, che prima era in alto, a sinistra in modo che sia possibile passare facilmente da un paragrafo all’altro nel mentre si legge, senza dover ogni volta tornare in cima per farlo.

Migliora di molto anche la ricerca. Se prima bisognava digitare una parola nel form di ricerca per veder apparire risultati che portano poi a pagine di disambiguazione, ora nel digitare la parola i risultati restituiranno anche una breve descrizione e un’immagine / miniatura riguardante l’articolo. Ciò dovrebbe ridurre il tempo impiegato a scrollare per trovare quel che serve e portare a un aumento del 30% delle ricerche.

In favore dei lettori e degli editori multilingua, arriva poi un’utile modifica. La selezione della lingua non avviene più tramite l’elenco posto nella colonna di sinistra ma tramite un pulsante posto in alto a destra, in una posizione molto visibile, che consente il passaggio da oltre 300 lingue (in modo da poter leggere l’articolo anche com’è stato scritto in un’altra lingua, qualora la versione dello stesso nella propria appaia poco completa).

In merito alla leggibilità, per rendere la lettura meno stancante, è stata leggermente modificata la spaziatura tra le righe e aumentato il corpo del carattere di default: in più sono state introdotte migliorie come “l’impostazione di una larghezza massima della colonna di testo” (parametro su cui si può intervenire manualmente, nel caso la dimensione orizzontale del display raggiunga almeno i 1.600 pixel) e la possibilità di ridurre la barra laterale. Al momento, il restyling della Wikipedia è operativo sul 94% de tutte le 318 lingue in cui è cadenzata la Wikipedia.