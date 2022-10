Virgin Fibra: ufficiale in Italia senza sorprese e vincoli

Ascolta questo articolo

Dopo che Iliad a suo tempo ha rivoluzionato il settore della telefonia (prima mobile e poi domestica) per costi e trasparenza, anche Virgin si appresta a fare lo stesso, nella connettività domestica, attraverso il progetto Virgin Fibra, l’operatore telefonico appena presentato, in un teatro milanese, dal miliardario Sir Richard Branson, assieme al CEO della nuova realtà internettiana, quel Tom Mockridge che per anni è stato AD di Sky Italia.

Secondo quanto presentato, al grido di “basta con quel ca**o (cavo, anche se lo slogan è stato volutamente reso provocatorio) di rame“, il nuovo operatore web non permetterà di mantenere la propria numerazione telefonica, in quanto non offre anche il servizio voce: in sostanza, viene “solo” offerta la connettività a internet, tramite fibra pura in forma di FTTH (fiber to the home) grazie all’infrastruttura (in tema di l’illuminazione della fibra e banda) di OpenFiber.

Secondo i dati forniti, l’abbonamento consentirà una velocità teorica di 1 Gbit/s in download e di 300 mbit/s in upload: quando sarà poi possibile, sarà implementata anche un’altra offerta, a 2,5 Gbit/s. Gli utenti potranno usare il modem per il Wi-Fi 6 fornito in comodato d’uso, che andrà restituito in caso di disdetta, o uno proprio, purché compatibile per specifiche, secondo parametri già messi a disposizione sul sito ufficiale dell’operatore.

In tema di costi, l’abbonamento, senza asterischi o sorprese, senza vincoli di durata (ci si può disiscrivere senza penali via servizio clienti o area personale online), richiederà un addebito (saldabile solo via VISA o MasterCard e non tramite carte prepagate) di 29,49 euro al mese, scalati per sempre a 26,99 euro al mese per coloro che aderiranno all’iniziativa entro il 31 Ottobre.

Rispetto a quanto avviene nello UK, dove l’iniziativa si chiama Virgin Media, nel caso dell’Italia per ora non sono previsti anche contenuti di streaming che comunque potrebbero far capolino più avanti “in partnership e bundle con le principali piattaforme“: in compenso, abbonandosi a Virgin Fibra si avranno tre mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma di allenamenti virtuali Virgin Active Revolution (solitamente prezzata a 14 euro al mese).