Una nuova sfida spopola sui social: arriva la flip challenge

“Flip the Switch” challenge. “Ho appena azionato l’interruttore, scambia scambia“: così recita il testo della canzone “Nonstop” di Drake che sta facendo impazzire tutta l’America su Tik Tok, il social network che ha preso repentinamente piede tanto da essere il più scaricato ultimamente perché permette di condividere piccoli video con musica, effetti sonori e filtri. I video – che vanno dai 15 ai 60 secondi – comprendono balletti, mini-sketch comici, parodie musicali montati in modo molto intuitivo.

Quest’ultima challenge ha attirato tantissimi volti noti. I due partecipanti – come intuibile dal nome della challenge – devono scambiarsi il posto, il ruolo e anche il vestito dopo aver spento e riacceso velocemente la luce ballando in bagno davanti allo specchio.

Tra i video più visti c’è in primis quello di Elizabeth Ann Warren, senatrice americana ex candidata democratica alla corsa alla Casa Bianca. La Warren, nota per la proposta di spezzettare Facebook, ha fatto la sua challenge con l’attrice comica Kate McKinnon truccata come lei durante il Saturday Night Live.

Tra le clip più esilaranti c’è senza ombra di dubbio quella della amatissima Jennifer Lopez che ha fatto la challenge col suo fidanzato Alex Rodriguez annunciandolo con un “Wait for it” che lasciava tutti in trepidante attesa. Ha aperto lei con un balletto in abito bianco con una vertiginosa scollatura posteriore. Pochi secondi dopo i ruoli si sono invertiti: lei vestita da lui e, udite udite, lui da lei con indosso il suddetto abito bianco, in maglia, aderente.

Una sfida raccolta che, grazie ai volti noti, è diventata in poche ore virale anche da noi, in questo periodo in cui tantissime persone sono costrette in casa. Un gioco divertente che ognuno interpreta alla propria maniera, convincendo in alcuni casi anche la nonna a giocare con l’hashtag #fliptheswitch. Insomma, il popolo dei tiktoker a quanto pare non è composto solo da giovanissimi.