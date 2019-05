Twitter: strategia anti fake news in vista delle Europee, nuovi retweet con multimedia allegati

Come tutte le grandi piattaforme del web, anche Twitter si prepara alle imminenti elezioni europee, mettendo in campo una strategia già adottata per le elezioni indiane ancora in corso (vista la durata di 39 giorni!): assieme alle novità legate alla lotta contro la disinformazione, il gruppo di Jack Dorsey prefigura anche l’ennesima rivoluzione del microblog del canarino azzurro, con una nuova tipologia di retweet.

Twitter ha da poco confermato la propria adesione alla campagna europea #ThisTimeImVoting (corredata da un’apposita icona) che, in italiano, sarà visibile, tra le discussioni in tendenza, sotto la denominazione #StavoltaVoto: con tale hashtag, gli utenti potranno partecipare a tutte le discussioni in tema relative alle prossime consultazioni europee e, ovviamente, prendere consapevolezza di quanto sia importante recarsi alle urne in quell’occasione.

Naturalmente, come già fatto per le consultazioni parlamentari indiane di questi giorni, sarà importante adottare una strategia contro la circolazione di fake news, con particolare attenzione anche a quei post che propagano false informazioni di servizio su come gestire l’iter elettorale (es. dove, quando, e come votare). In questo caso, Twitter si appresta a ricevere dagli utenti le segnalazioni di post “sospetti”, che verranno prontamente analizzati: nell’eventualità che un account sia sorpreso a fare sistematica disinformazione elettorale, verrà sospeso.

In ambito più concreto, l’account ufficiale della piattaforma ha appena comunicato il varo di una nuova funzionalità, distribuita per la versione mobile di Twitter, ma anche per le app Android/iOS, relativa ai retweet: questi ultimi, infatti, ora saranno arricchiti, in quanto corredabili di elementi multimediali, come foto, GIF, e video.

Per utilizzare i nuovi retweet, basterà selezionare il cinguettio di proprio interesse, e scegliere l’apposita voce nella barra funzionale sotto di esso: quivi giunti, cliccando su “retwitta con commento”, sarà possibile allegare, al post originale, un’immagine, statica o dinamica (in forma di video o GIF).

Una volta pubblicato, il nuovo contenuto si manterrà leggibile, e non confusionario, grazie ad una particolare riorganizzazione che colloca il post originale e l’avatar dell’autore in un box ideale, rimpicciolito e rientrato mentre, poco sotto, il contenuto multimediale sarà visualizzato a dimensione intera.