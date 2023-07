Twitter motiva il limite ai tweet per combattere bot e spam

Twitter, il popolare social network acquisito da Elon Musk, ha annunciato di aver limitato il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare ogni giorno, sia che siano registrati o meno. La decisione è stata presa per garantire l’autenticità della base utenti e per rimuovere spam e bot dalla piattaforma.

La società ha spiegato in un post sul sito ufficiale che si tratta di una misura temporanea, necessaria per identificare ed eliminare i malintenzionati che mettono in pericolo la piattaforma. Twitter ha aggiunto che le nuove politiche sono state adottate e applicate rapidamente senza preavviso, per evitare che i malintenzionati potessero modificare il loro comportamento per sfuggire ai controlli. L’obiettivo di Twitter è impedire a bot e malintenzionati di fare data scraping con le informazioni estratte dal social network, al fine di sviluppare modelli di intelligenza artificiale e di manipolare persone e conversazioni sulla piattaforma in vari modi.

Twitter ha assicurato che aggiornerà gli utenti appena il lavoro sarà terminato, e che le restrizioni riguardano solamente una piccola percentuale di utenti.

L’impatto sulle attività degli utenti. La società ha anche minimizzato l’impatto sulla pubblicità, ma ha ammesso il disagio da parte di chi usa il social network per motivi lavorativi o personali. Twitter ha infatti riconosciuto che le limitazioni possono rendere più difficile segnalare tweet offensivi o pericolosi, e ha annunciato un aggiornamento globale del processo di segnalazione.

Il nuovo processo permette di fornire più contesto quando si segnala un tweet, selezionando più opzioni per descrivere il problema. Inoltre, alla fine del processo, Twitter riassume la segnalazione e indica quale regola il tweet segnalato potrebbe violare. Se l’utente non è d’accordo, può scegliere un’altra regola. Twitter ha anche dichiarato di aver richiesto agli utenti di rimuovere 6.586.109 pezzi di contenuto che violavano le regole di Twitter nel primo semestre del 2023, un aumento del 29% rispetto al secondo semestre del 2022.

La società ha inoltre risposto a richieste legali da parte dei governi per rimuovere o bloccare contenuti o account. Twitter ha concluso il comunicato con una frase di scuse e di ringraziamento: “Ci scusiamo per il disagio causato da queste azioni e vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione“. La società ha anche espresso il suo impegno a rendere Twitter un posto migliore per tutti, e ha affermato che a volte è necessario rallentare per accelerare.