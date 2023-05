Twitter 2.0 con messaggi privati crittografati, chiamate e videochiamate e molto altro

Nel mentre si continua a parlare di quel che accadrà agli account inattivi su Twitter, il nuovo proprietario Elon Musk ha fatto altre dichiarazioni grazie alle quali è stato possibile conoscere dei futuri progetti per la piattaforma del canarino azzurro che, tra le altre cose, non fa mistero di volersi ingraziare i creators più popolari.

Nelle scorse ore, il fondatore e programmatore capo di id Software, John Carmack, ha osservato che se dovessero andare in porto i propositi di Musk in merito agli account inattivi, per liberare ambiti nomi utente, non solo, come osservato da altri esperti vi sarebbero il problema degli account delle persone decedute e il pericolo che qualcuno impersoni qualche altro, ma potrebbe anche capitare che alcuni thread storici risultino incompleti o che vi sia la difficoltà nel recuperare tweet molto vecchi.

A questo punto, punto sul vivo, Elon Musk ha risposto a Carmack, spiegando che gli account inattivi non saranno proprio e necessariamente eliminati ma verranno più che altro “archiviati“, anche se non è chiaro in che modo e con quali conseguenze. In attesa di chiarimenti in merito, Twitter ha reso noto che da oggi i messaggi privati, DM, dovrebbero essere criptati. Inoltre, non solo al più recente, ma a ogni tweet di un thread sarà possibile reagire con le emoji o rispondere in privato.

“Presto” ma senza maggiori dettagli sulle tempistiche, sarà possibile usare Twitter per chiamare e video chiamare, all’insegna di una funzione che dovrebbe ricordare un poco Facetime.

Infine, nell’ambito della sua politica di ingraziarsi i creators e di fare di Twitter la paladina della libertà di parola, Musk ospiterà sul suo social un nuovo spettacolo del conduttore conservatore di talk show (estromesso da Fox News) Tucker Carlson. Al momento non è chiaro se Carlson “abbia firmato condizioni speciali per portare il suo spettacolo sul sito di microblogging“. Al momento, però, è bene ricordare come non abbiano avuto ancora attuazione i piani per condividere le entrate pubblicitarie derivanti dagli annunci che appaiono tra le risposte ai tweet dei creativi.