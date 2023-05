Tutta la verità su Temu, uno store cinese: è affidabile?

La rivoluzione digitale ha aperto la strada a numerosi attori del settore dell’e-commerce e uno di questi è Temu, un gigante dello shopping online la cui popolarità è cresciuta rapidamente grazie ai prezzi incredibilmente bassi offerti e alla vasta gamma di prodotti disponibili. Lanciato nel tardo 2022, Temu è diventato immediatamente uno dei principali player nel mercato dell’e-commerce, raggiungendo il primo posto nelle categorie di shopping dell’App Store e del Play Store americani, superando colossi come Shein, Amazon e Walmart.

Negli ultimi mesi, Temu ha fatto il suo debutto anche in Italia, con l’app gratuita scaricabile dallo store di iPhone. Attualmente, la società madre di Temu è PDD Holdings, un gruppo commerciale multinazionale con sede a Dublino, in Irlanda, che, a febbraio 2023, ha cambiato il suo nome da Pinduoduo Inc. a PDD Holdings e ha trasferito i suoi uffici esecutivi principali da Shanghai, in Cina, a Dublino, in Irlanda.

Ma la vera domanda che si pongono i consumatori è: come fa questo e-commerce a tenere così bassi i suoi prezi? E, sopra ogni cosa, è affidabile come appare a prima vista o si tratta di una super truffa? Una delle principali preoccupazioni dei consumatori riguarda la qualità dei prodotti offerti da Temu. Mentre in alcuni casi i prodotti possono essere di qualità decente o buona e corrispondere alla descrizione del sito web, in altri casi potrebbero essere di qualità inferiore o sembrare diversi rispetto all’immagine online.

Di conseguenza, Temu ha implementato un “Programma di Protezione degli Acquisti“, che garantisce un rimborso completo entro 90 giorni dalla consegna, nel caso in cui gli articoli non rispondano alla descrizione online o arrivino danneggiati o non arrivino affatto. Tuttavia, Temu ha anche affrontato diverse controversie, tra cui l’accusa di potenziali rischi per i dati e le preoccupazioni sulle associazioni con avversari stranieri. Ciò ha portato a una certa incertezza sulla legittimità e l’affidabilità di Temu. Le opinioni dei consumatori sulla qualità dei prodotti e sul servizio clienti offerto da Temu sono contrastanti.

Su TrustPilot, Temu ha un punteggio medio di 2.9 su 1700 recensioni, con una maggioranza di recensioni da una stella, mentre su TikTok molte persone sembrano essere soddisfatte dei loro acquisti. In definitiva, la legittimità e l’affidabilità di Temu rimangono un’area grigia e i consumatori dovrebbero prendere in considerazione i rischi e le opportunità prima di effettuare acquisti su questo sito.