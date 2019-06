Solo 1 italiano su 3 conosce le funzioni base del computer. Facebook propone la soluzione

Nonostante siamo nel 2019, circa due terzi del popolo italiano non conosce neanche le funzioni base di un computer: in poche parole, come si accende e come si spegne. Fino al 2018 le statistiche hanno riportato una alfabetizzazione digitale del 44%, ma sembra che in quest’ultimo anno la percentuale sia diminuita di molto.

Il direttore finanziario di Facebook, Sheryl Sandberg, però, spiega che è in fase di investimento per ampliamento un progetto chiamato Binario F, e l’investimento versato sarà cinque volte superiore a quello attuale. L’inaugurazione è stata fatta proprio a Roma, capitale d’Italia, e basa la sua esistenza sulla formazione digitale delle persone, delle imprese e così via.

Facebook: difficoltà sul lavoro a causa della mancanza di competenze digitali

Sandberg spiega che le difficoltà che emergono sul lavoro sono proprio causate dalle mancate conoscenze relative ai dispositivi digitali. Binario F è l’investimento maggiore fatto da Facebook in Italia e la sede occupa 900 metri quadri e saranno aggiunte nuove aree che consentiranno di istruire sul digitale circa 100 mila persone entro la fine di quest’anno.

Durante la conferenza si è parlato molto anche di temi di attualità, come ad esempio la disinformazione causata dalle fake news manovrate ad hoc per influenzare il pensiero delle persone che vengono a contatto con queste “informazioni”. Con le giuste misure di sicurezza prese da Facebook, dal 2016 gli annunci e le notizie false sono dimezzati e i termini relativi all’odio vengono immediatamente bannati nel 65% dei casi, contro il 24% degli anni precedenti.

Avere le giuste competenze digitali, secondo alcune ricerche, nell’87% delle PMI (piccole e medie imprese), è molto più importante del percorso scolastico seguito, durante un colloquio di lavoro. Fino al 2023, se non si digitalizza la popolazione, resteranno scoperti 280 mila posti di lavoro. Con Binario F sono state tenute 844 ore di formazione