Sluurpy.it, la startup che ti porta al ristorante

Sluurpy.it, startup nata nel 2013 dall’intuizione del suo fondatore, Simone Giovannini, si occupa di digitalizzare i menù dei ristoranti italiani, per permettere ai suoi utenti di entrare virtualmente all’interno del locale direttamente dal proprio smartphone.

L’idea nacque grazie alla mancata presenza del volantino di una pizzeria dalla quale il fondatore e i suoi amici erano soliti ordinare la cena: non riuscendo a trovare il menù, il gruppo di amici chiamò la pizzeria dopo aver cercato il numero online e, da un piccolo lampo di genio, iniziò l’avventura, che vide mesi e mesi di ricerca di menù porta a porta, o meglio “ristorante a ristorante”, su tutto il territorio italiano.

Dall’inizio della sua storia, l’obiettivo della startup è quello di guidare i futuri clienti nella scelta del ristorante, proponendo le specialità degli chef, il menù, un voto riassuntivo delle recensioni online, e rendendo sfogliabile in qualsiasi momento il menù originale.

Ad oggi Sluurpy (www.sluurpy.it ) raccoglie circa 200.000 locali su tutto il territorio italiano, senza escludere le isole o i centri abitati meno popolosi, con 50.000 locali forniti di menù, numero in costante crescita per via del sempre maggiore interesse nel progetto dimostrato dai ristoratori.

Grazie alla presenza del menù originale gli utenti, conoscendo in anticipo piatti e prezzi, si possono evitare sorprese sgradite al momento del conto, possono riuscire a scegliere il ristorante più adatto alle esigenze specifiche dei commensali e organizzare in tutta tranquillità il pranzo o la cena evitando malumori tra i commensali.

Elemento fondante di Sluurpy è lo “Sluurpometro“, un aggregatore di voti che ricerca sul web tutte le recensioni legate al ristorante selezionato e fornisce un unico voto espresso in centesimi, capace di riassumere adeguatamente il gradimento dei clienti nei confronti del locale, tenendo conto e “pesando” non solo i voti e le recensioni, ma anche le varie menzioni e riconoscimenti delle principali guide di settore.

Con l’ausilio del menù e dello Sluurpometro, l’utente che visita la pagina dedicata ad un ristorante ha davanti a sé una panoramica completa dell’esperienza che vivrà all’interno del ristorante, e sarà capace di confrontare il locale in questione con quelli simili e più vicini, per avere la certezza di aver scelto il ristorante perfetto per le proprie esigenze.