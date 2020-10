Internet è un luogo di infinite opportunità, fonte inesauribile di informazioni ed occasioni di fare nuove conoscenze. Ma allo stesso tempo internet nasconde anche un lato oscuro, un lato che nella penombra approfitta delle debolezze, delle ingenuità altrui, sfruttando il vantaggio di trovarsi dietro uno schermo.

Accade infatti proprio su un famoso social network, “Instagram“, dove un uomo si è spacciato per una ginecologa, sfruttando un account fake, e con esso anche la professione di medico, per farsi inviare foto intime dalle “pazienti”, ingannandole, lasciando anche qualche consiglio medico. Ma facciamo un passo indietro.

La storia è iniziata a partire da giugno 2020, giorno della creazione dell’account fake, chiamato “Dr. Ghita Ahmadi“; dalle foto che comparivano sull’account in questione, si vedeva sempre una giovane ragazza tunisina, molto carina e affabile, un viso simpatico e solare, insomma un volto che ispirava di certo fiducia.

L’account in questione pubblicava spesso foto che riguardavano la quotidianità della presunta ragazza, ed anche foto di ecografie, rafforzando quindi l’idea di appartenere al mondo della ginecologia. A questo punto della storia entra in mezzo l’influencer “@tasjoui“, Dora Moutot. L’instagrammer racconta alla rivista online “Numerana” di questa bizzarra storia.

Dora, un giorno, era intenta a chiedere consigli e pareri medici di natura ginecologici, ai suoi tanti followers (il cui conteggio che supera il mezzo milione) quando a un certo punto, a rispondere alle curiosità anatomiche della giovane ragazza, ci pensa proprio la sedicente Dr. Ghita Ahmadi. Dopo circa mezz’ora di chiacchierata, l’influencer si convince di stare parlando con una vera ginecologa, disposta ad aiutare e che sa il fatto suo.

Dora si sente addirittura di sponsorizzare la dottoressa, invitando i suoi followers ad ascoltare i suoi consigli. Ma a far ricredere la ragazza ci pensa una sua follower, che la mette in guardia, affermando che l’account è solo un fake, e che si tratta in realtà di un “predatore sessuale” che chiede foto di parte intime, spacciandosi per ginecologa.

L’account in questione è stato eliminato pochi giorni fa, in data 11 ottobre. Intanto Dora si è scusata con tutti i suoi seguaci su Instagram per aver consigliato un account fasullo e oltretutto pericoloso. Le foto che utilizzava l’account della finta ginecologa, provenivano quasi tutte da una vera dottoressa tunisina, Akta Chefai; chiunque vi fosse dietro il nome di Dr. Ghita Ahmadi, rubava le foto dal profilo della ragazza, per rendere il suo account quanto più veritiero possibile, ma è stato scoperto.