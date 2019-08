Salta il filtro di bellezza durante una diretta, giovane vlogger cinese si scopre essere una 58enne

Dai suoi oltre 100 mila follower era definita una giovane “dea graziosa”. Qiao Biluo, è questo il nome della vlogger cinese, oltre ad essere particolarmente carina, era anche un personaggio che aveva conquistato il web, grazie alla sua voce “dolce e lenitiva”.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che quel volto tanto affascinante non corrispondeva affatto al vero. E a svelare il trucco ha contribuito un banale inconveniente tecnico occorso durante un livestream. Nel corso di una delle sue classiche dirette sulla piattaforma di streaming Douyu, il software che alterava il suo aspetto ha smesso improvvisamente di funzionare: così, da quello stesso momento, la webcam ha mostrato a tutti i fan la sua vera identità.

Quella che si faceva chiamare “Vostra Altezza Qiao Biluo”, senza più filtro di bellezza, si è improvvisamente tramutata in un’anonima e poco attraente 58enne. Da qui si spiega perché, subito dopo il glitch informatico, molti suoi fan abbiano smesso di seguirla. Lei di primo acchito non ha intuito nulla, fino a quando non si è resa conto che le persone connesse per seguire la sua performance stavano crollando in maniera inusuale.

Questi ultimi, infastiditi da quanto successo, hanno anche bloccato i bonifici a suo favore: la donna infatti chiedeva fino a 100 mila yuan, circa 13 mila euro, a titolo di regali dai più fedeli seguaci. In Cina, personaggi come Qiao vengono chiamate wanghong e sono capaci di attirare molti proseliti, disposti a tutto, persino a spendere cifre folli pur di sapere di più su ogni minimo dettaglio della vita delle loro dive.

Alcuni di loro avevano intuito che la donna si mascherasse dietro ad un filtro creato ad arte da un software, ma quest’ultima ha sempre risposto che avrebbe mostrato a tutti il suo vero volto solo dietro pagamento di un lauto compenso.

Fatto sta che, nonostante quanto successo, l’incidente le ha dato grande notorietà: il giorno successivo al fattaccio, i suoi followers hanno raggiunto le 650 mila unità, tanto da indurla a dichiarare che la mossa fosse stata abilmente pianificata per aumentare a dismisura il numero dei fan. Come se non bastasse, il glitch si è rivelato fruttuoso, in quanto le ha garantito la sponsorizzazione di una società che realizza telecamere con tanto di filtri di bellezza.