Ripartono le promozioni di Ebay per iniziare bene il 2021

Ripartiamo dopo le feste di Natale in questo nuovo anno anche con le promozioni del famoso sito di aste Ebay. Vediamo cosa offrono in questo momento: nello specifico sono due le promozioni che si potrebbero interessare, entrambe grazie all’uso di un codice che ci permette di avere sconti in particolari categorie previste.

Il primo coupon è valido solo sulla selezione di prodotti presenti all’interno del seguente evento: ebay.it/e/campagne-speciali/pit10perte con prodotti selezionati che possono variare nel corso della promozione.

Per usufruirne basta inserire il codice PIT10PERTE che darà in automatico uno sconto del 10% per un massimo di utilizzo di 50€ che possiamo usare per ben dieci volte fino alla fine della promozione, prevista il 31 marzo 2021 alle ore 23:59: per poter aderire all’offerta è necessario usare come metodo di pagamento PayPal o le carte di credito.

Ancora caratteristiche simili per un secondo buono valido anche questo solo sulla selezione di prodotti presenti all’interno del seguente evento: ebay.it/e/campagne-speciali/pit10euroff con prodotti selezionati possono variare nel corso della promozione.

Il codice da inserire in questa sezione è PIT10EUROFF e ci darà subito uno sconto di dieci euro con una spesa minima di solo venti euro per un massimo di 5 utilizzi per utente, anche questo con scadenza al 31 marzo 2021.

Restano ancora in corso le promozioni di ebay extra che, una volta abilitate, permettono all’utente di guadagnare punti per i propri acquisti sul sito da convertire successivamente in buoni sconto: anche in questo caso il consiglio è di controllare spesso eventuali promozioni aggiuntive.

Per chi vende si ricorda, invece, la promozione che offre le prime 100 inserzioni mensili prive della commissione di messa in vendita (si pagheranno solo le commissioni sul venduto eventuale), salvo che non si applichino fee aggiuntive (come la messa in doppia categoria, o altre).