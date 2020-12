Quali sono le parole più cliccate nel web nel 2020?

Nel 2020 le parole cercate nel web sono state tantissime,sia perchè lo stesso web in questo periodo è stato usato tantissimo,per svago,per intrattenimento,per condividere passioni e soprattutto per far fronte alle zone rosse,ai lockdown e alla quarentena che abbiamo vissuto tutti noi. Ogni hanno infatti Google rilascia una sorta di classifica delle parole più cliccate e ciò in qualche modo ci aiuta a capire un pò come è stato l’andazzo di questo anno più brutto che bello.

Google rappresenta lo strumento base che permette alla persone di trovare e cercare online ciò che interessa di più,e quindi grazie a tutti i risultati ottenuti si possono formulare delle statistiche ben precise. Inevitabilmente la parola più cercata di questo 2020 è stata Coronavirus,è inutile non ammetterlo ma questa parola racchiude un anno intero e racchiude l’interesse o meglio la paura di tutti che con timore hanno cliccato su questa parola almeno una volta.

Oltre alla prola Coronavirus o covid 19,un’altra keyword è stata “contagi”,soprattutto per avere notizie sui bollettini quotidiani. Poi ci sono tre parole cercatissime sul web che fanno riferimento tutte allo stesso ambito e cioè quello scolastico e sono “Meet”,”Classroom” e “WeSchool”. Queste parole sono state trovate per lo più dai giovani studenti che in questa emergenza sono stati costretti a seguire le innumerevoli lezioni da casa. Onor del merito va anche alla parola “Dpcm” che è stata cercatissima ed è stata una sorta di riferimento ogni mese dell’anno.

Altre parole cercate sono quelle legate alle vicende politiche in Usa,infatti le parole più cliccate sono state “Elezioni Usa” e soprattutto “Joe Biden” che hanno coinvolto milioni di click per oltre un mese. Le restanti parole più cercate sono quelle legate ai personaggi famosi che purtroppo quest’anno ci hanno detto addio come Kobe Bryant e Diego Armando Maradona,i due personaggi sportivi più cliccati.

Tutte le parole bene o male sono collegate e intrecciate tra loro e poggiano su un argomento di fondo cioè l’emergenza sanitaria e appunto la pandemia. Un anno molto particolare sta per giungere al termine e speriamo che le parole che verranno cercate l’anno prossimo siano più positive di quelle cercate in questo anno cruciale.