Post e Bluesky: due social network alternativi a Twitter

Twitter è uno dei social network più popolari e influenti del mondo, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare diverse sfide e critiche, sia da parte degli utenti che delle autorità. Tra le principali questioni che hanno messo in discussione la piattaforma ci sono la moderazione dei contenuti, la diffusione di fake news, la privacy dei dati e la dipendenza da un modello di business basato sulla pubblicità. Per questi motivi, alcuni utenti hanno deciso di cercare o creare alternative a Twitter, che possano offrire un’esperienza diversa e più soddisfacente. Tra queste alternative spiccano due progetti: Post e Bluesky.

Post è un social network italiano, nato nel 2020 con l’obiettivo di essere una piattaforma più civile e rispettosa dei suoi utenti. Post si basa su alcuni principi fondamentali: la trasparenza, la qualità, la partecipazione e la responsabilità. Per garantire questi principi, Post ha adottato alcune scelte innovative, come l’assenza di algoritmi che decidono cosa mostrare agli utenti, ma solo una selezione editoriale di contenuti rilevanti e affidabili, l’assenza di pubblicità invasiva o mirata, ma solo sponsorizzazioni etiche e trasparenti e l’assenza di bot o account falsi, ma solo utenti verificati e identificabili.

C’è anche l’assenza di like o commenti anonimi, ma solo interazioni costruttive e moderate. Post si propone come un social network per chi vuole informarsi, confrontarsi e condividere idee in modo serio e civile. Per accedere a Post è necessario registrarsi con il proprio nome e cognome, fornire una mail valida e pagare un abbonamento mensile o annuale. Post è disponibile sia come sito web che come app per iOS e Android.

Bluesky è il social network decentralizzato ideato da Jack Dorsey, il fondatore di Twitter. La sua idea è nata nel 2019, quando ha annunciato di voler creare una piattaforma basata su un protocollo aperto e standardizzato, che permettesse a diversi social network di interagire tra loro senza intermediari.

Il suo obiettivo è quello di creare un’esperienza utente più aperta e democratica, in cui gli utenti possano scegliere come utilizzare la piattaforma e stabilire le regole che ne regolamentano l’uso. Bluesky si basa su una tecnologia chiamata “protocollo aperto”, che consente di creare un ecosistema di applicazioni e servizi che possono comunicare tra loro senza necessità di intermediari. Questo approccio consente di superare i limiti imposti dalle piattaforme centralizzate, come la censura e la raccolta di dati personali, favorendo al contempo la nascita di nuove soluzioni e la diffusione di idee innovative.

Bluesky ha assunto i suoi primi dipendenti nel 2021, ed è stata incorporata come una società indipendente a beneficio pubblico nello stesso anno. Attualmente opera il suo proprio social network chiamato Bluesky Social, che è accessibile tramite un browser web o un’app per iOS e Android. Il servizio è attualmente in beta su invito, ma la società ha specificato i piani per aprirlo al pubblico generale in un secondo momento. Il servizio è descritto come “simile a Twitter”.

Post e Bluesky sono due esempi di social network che cercano di offrire un’alternativa a Twitter, sia dal punto di vista tecnologico che da quello filosofico. Entrambi i progetti puntano a creare una piattaforma più trasparente e meno influenzata da interessi economici e politici, garantendo la libertà di espressione e la protezione della privacy degli utenti.