Debellare il Coronavirus è diventata ormai una missione comune e ogni azienda, grande o piccola che sia, dà il proprio contributo. L’ultima notizia giunge proprio da uno dei siti porno più famosi al mondo, Pornhub, che ha deciso di regalare ai propri utenti residenti in Italia l’intero mese della versione Premium.

In questo modo, la società punta a convincere gli italiani a restare nelle proprie case, visto che al momento le denunce, i possibili mesi di reclusione e le multe fino a 2.500 euro, non riescono a convincere le persone a non uscire di casa se non per motivi lavorativi o di estrema emergenza.

Coronavirus: Pornhub Premium gratis

Se si tenta di accedere al sito di Pornhub in Italia esce il messaggio: “Pornhub ha deciso di donare le sue entrate di Modelhub March per aiutare l’Italia a superare l’emergenza. Per farti compagnia a casa durante queste settimane, potrai accedere a Pornhub Premium gratuitamente per tutto il mese, senza bisogno di una carta di credito”.

Con queste poche e semplici parole, è stato chiaramente mostrato il motivo di tale scelta. La versione Premium di Pornhub era già stata resa free quest’anno gratuita per il giorno di San Valentino ma, per l’appunto, il 14 febbraio era solo un giorno, mentre da oggi sarà possibile usufruire della versione completa per un intero mese.

La notizia arriva proprio in concomitanza con l’incredibile aumento esponenziale del numero di contagi. Anche oggi è stato segnato almeno un + 2.000 nuovi casi e le misure di sicurezza sono state rese ancora più restrittive. La spesa può essere fatta da una sola persona per ogni famiglia, e bisogna uscire solo per lo stretto indispensabile. È possibile passeggiare e fare attività fisica all’aperto, a patto di andare in parchi e piazzali con poche persone e rispettando almeno la distanza minima di 1 metro.