Pinterest: ufficiali le novità in quota pubblicità e acquisti online (socia shopping)

A inizio Febbraio, il social networl Pinterest ha divulgato i dati del quarto trimestre del 2021, dai quali si è desunto il terzo calo di fila di utenti attivi mensili che, in pratica, ha riportato (431 milioni) la piattaforma di ispirazione visuale quasi ai livelli (416 milioni: nel 2° trimestre 2020) pre-covid, a dimostrazione del fatto che i milioni di utenti persi (rispetto ai 478 milioni acquisiti nel 2021) non hanno conosciuto sufficientemente bene gli strumenti della piattaforma, quanto meno non tanto da rimanerne fidelizzati.

Anche per rimediare a quest’errore, Pinterest nelle scorse ore ha annunciato – in occasione dell’incontro annuale con gli inserzionisti noto come “Pinterest Presents” – una nutrita serie di aggiornamenti, aggiunte e miglioramenti.

Si parta all’interno dell’app della piattaforma con la nuova pagina “Il tuo negozio” (Your Shop), una sezione di shopping personalizzato in cui gli algoritmi di Pinterest, migliorati costantemente, suggeriranno marchi e prodotti che incontrino gli interessi degli utenti. Questi ultimi -in ciò si sostanzia la novità successiva – potranno navigare tra gli elementi suggeriti alla loro specifica attenzione ed effettuare degli acquisti (anche d’impulso), tramite un sistema di pagamento diretto in-app previsto in favore dei commercianti di Shopify, senza che sia interrotta la normale esperienza d’uso in-app.

In genere, capita che se sia difficile caricare i propri prodotti online per farne dei Pin acquistabili, sovente le piccole imprese desistano. Per evitare ciò, Pinterest ha concepito e sviluppato una nuova API per lo shopping che, in sostanza, agevolerà le imprese nel caricare online i loro cataloghi di prodotti, per incrementare appunto il numero dei Pin acquistabili.

Inizialmente in Canada, UK e USA, ma entro fine anno in tutto il mondo, arriverà un miglioramento dei Pinterest Trends, lo strumento che può essere usato per conoscere le tendenze nella propria nicchia di business. Il pacchetto di implementazioni ad hoc previsto porta in dote in questo campo suggerimenti personalizzati sulle tendenze per la propria attività, più dettagliati strumenti di analisi del pubblico, più tipi di trends e dati di ricerca in tempo reale.

Da qualche tempo Pinterest ha introdotto le proprie Storie, le Idea Pins, con la scheda Watch esplorabile come su TikTok, ottenendone un ottimo riscontro presso la propria utenza. I creators hanno subito sfruttato la novità per taggare nei propri Idea Pins dei prodotti per “rivelare una partnership a pagamento“: da fine anno, i marchi potranno pubblicizzare questi particolari Pins per “celebrare la partnership con un pubblico più ampio“.