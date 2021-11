PayPal si apre alle criptovalute ed ai pagamenti rateali

PayPal, il noto sistema di pagamento digitale acquartierato in California, reduce da una piccola rivoluzione in quel di Settembre (quando ha introdotto la possibilità di maturare crediti e cashback con gli acquisti in-app, la facoltà di gestire gift card e conto, e la funzione PayPal Savings per accantonare qualcosina in stile Oval), ha annunciato la fase due del suo cambiamento, ruotante attorno a due pilastri.

Il primo riguarda l’arrivo del servizio “Paga in 3 rate”: in pratica, chi abbia raggiunto la maggior età, e possegga un conto PayPal collegato a un conto verificato o a una carta di credito/debito, può richiedere un finanziamento (con interessi, TAEG e oneri di mora pari a 0), rimborsabile in anticipo (del tutto o in parte, sempre senza aggravio), per pagare ratealmente un acquisto che vada dai 30 ai 2.000 euro.

La prima rata, secondo il servizio “Paga in 3 rate” di PayPal, va pagata subito, al momento dell’acquisto: la seconda rata va corrisposta il mese dopo, e la terza ed ultima dopo due mesi. Da segnalare che il finanziamento parte NON dopo la fine del periodo di recesso di 14 giorni, ma all’atto di sottoscrizione delle clausole del contratto, e che l’importo totale del finanziamento, in euro, comprende il costo dell’articolo, la spesa del trasporto, ed altri oneri tra cui quelli del tasso e della tariffa di conversione della valuta (se previsti).

Naturalmente, PayPal ricorda le conseguenze dell’essere in ritardo col pagamento delle rate, consistenti in problemi con la reputazione creditizia, nell’ottenere finanziamenti con creditori terzi, o nell’incorrere in azioni legali per il recupero del credito.

Dall’account ufficiale di PayPal sul social network Twitter, invece, arriva la notizia del poter usare la piattaforma in tandem con le criptovalute: ciò sarà possibile sia per pagare gli esercenti con valute digitali (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, e Litecoin), che per comprare, detenere, o vendere criptovalute tramite PayPal disponendo nell’app della protezione del portafoglio digitale e di info base, ad esempio su previsioni e quotazioni inerenti.