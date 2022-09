Nuova truffa, ci stanno cascando tutti! Ecco cosa fare se ricevi questo messaggio

Ascolta questo articolo

In un vasto universo di app più o meno utili, non può però mai mancare nei nostri smartphone l’app di messaggistica più famosa del web: WhatsApp. Grazie a questa applicazione, appartenente al gruppo Meta dell’onnipresente Mark Zuckerberg, possiamo comunicare istantaneamente con qualsiasi altro utente in ogni angolo del globo.

Proprio per questo bacino d’utenza sostanzialmente illimitato, l’app può diventare un’arma a doppio taglio se non si presta la dovuta attenzione. Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità di essere vittime di truffe telematiche, un piaga sempre più diffusa al giorno d’oggi. Purtroppo proprio tramite WhatsApp, pare che nelle ultime settimane stia spopolando una truffa: scopriamo di cosa si tratta.

Occhio a questo messaggio

Con queste app di nuova generazione, i truffatori sono sempre dietro l’angolo, pronti a raggirare utenti inconsapevoli con escamotage molto astuti. Con l’avvento di Internet e, in particolare, dei social abbiamo imparato, spesso a nostre spese, a prestare molta attenzione ai continui tentativi di truffe o di virus che si annidano dietro email sospette o messaggi ambigui provenienti da truffatori che si celano dietro false identità virtuali.

A destare molta preoccupazione nelle ultime settimane, è una truffa che sta letteralmente spopolando nella nota app di messaggistica, e che è stata rinominata ‘Ciao Mamma’. Si tratta all’apparenza di un banale messaggio che la vittima riceve sul proprio smartphone, proveniente da un numero sconosciuto e nel quale si legge quanto segue: “Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è quello nuovo, quindi salvalo e cancella l’altro”.

Un raggiro ben architettato, nel quale si fa credere alla vittima di essere il famigliare che ha cambiato numero. Nel momento in cui si risponde al messaggio, subentra poi l’immancabile richiesta di soldi su un conto terzo, accappando le scuse più improbabili, come per esempio di dover rifornire la propria auto. Occorre sempre prestare la massima attenzione a messaggi provenienti da numeri sconosciuti, potrebbe trattarsi di una truffa!