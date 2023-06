Modella di OnlyFans che guadagna 30.000€ al mese avverte: "Vi spiego perché non è facile come tutti pensano"

OnlyFans è diventato uno dei siti più discussi degli ultimi anni, ma ci sono ancora molti aspetti poco noti su questa piattaforma che ha rivoluzionato il modo di guadagnare online. Ufficialmente lanciato nel 2016, è durante il periodo di pandemia da Covid-19 che OnlyFans è diventato davvero popolare.

Per coloro che non ne sono a conoscenza, si tratta di un sito che consente a chiunque di guadagnare attraverso la pubblicazione di contenuti esclusivi. Spesso, l’aggettivo “esclusivi” è sinonimo di contenuti per soli adulti, ma alcune persone riescono a guadagnare anche pubblicando video e foto completamente vestite. Tuttavia, è innegabile che i contenuti espliciti siano quelli più richiesti e che gli utenti possano acquistare sia singoli video che sottoscrivere abbonamenti mensili.

Tra le numerose modelle di OnlyFans, alcune riescono a guadagnare mensilmente cifre a quattro zeri. In questa categoria rientra Laura Lux. In una recente intervista, la modella ha dichiarato di guadagnare l’incredibile somma di 30.000€ al mese, ma ha voluto sottolineare che la sua vita non è così facile come si potrebbe pensare. Inoltre, ha voluto mettere in guardia tutte le ragazze che stanno considerando l’iscrizione a OnlyFans per cambiare la propria situazione economica. Secondo Laura Lux “non tutto ciò che luccica è oro”.

La modella di OnlyFans ha deciso di illustrare i rischi connessi a questa piattaforma che sta diventando sempre più affollata. “Mi sono iscritta a OnlyFans nel 2018, prima che la piattaforma venisse invasa. Oggi il mercato è più che saturo. Per rimanere visibile, devo pubblicare ogni giorno. Non pubblico contenuti particolarmente spinti, ma se mi pagano per farlo, lo faccio.” Laura spiega che, paradossalmente, il suo lavoro su OnlyFans è come un normale impiego d’ufficio. “Lavoro dalle 9 alle 5, di solito. Saluto tutti, pubblico una foto e poi rispondo ai numerosi messaggi che ricevo. Se desiderate mantenere i vostri abbonati interessati, non potete ignorarli. Parlare con tutti richiede tempo“.

Laura Lux ha voluto mettere in guardia le aspiranti modelle di OnlyFans sui rischi di questa piattaforma. “Molti credono che le modelle guadagnino facilmente, ma non è affatto così. Io ho avuto successo perché avevo già un grande seguito sui social media, ma iniziare da zero non è facile e non si guadagnerà molto. Il segreto per avere successo su OnlyFans è essere attivi su altri social media“.

Infine, ha dato un consiglio che molti professionisti del settore dei contenuti per adulti condividono: “Ogni contenuto che pubblicate su OnlyFans, tecnicamente, può finire ovunque sul web. Se non vi piace l’idea che tra dieci anni qualcuno possa vedere le vostre foto senza vestiti, evitate di iscrivervi a OnlyFans. Potreste pentirvi in futuro, ma su Internet le vostre foto e i vostri video rimarranno“.

OnlyFans ha aperto nuove possibilità di guadagno per molte persone e ha permesso a diverse modelle di ottenere un successo finanziario significativo. Tuttavia, è importante considerare attentamente i rischi e le implicazioni che possono derivare dall’iscrizione a questa piattaforma. La testimonianza di Laura Lux ci ricorda che dietro le luci della ribalta e i grandi guadagni, c’è un impegno costante e il rischio che i contenuti privati possano essere divulgati contro la nostra volontà.