Meta: problemi anti-trust in VR, nuovo modo per creare i Reels su Facebook

Nelle scorse ore, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha deposto davanti a una corte di San Josè (California) in merito al processo fatto avviare dalla FTC, Federal Trade Commission, in merito al pericolo di concentrazione nel settore VR, nel caso Meta comprasse Within Unlimited, specializzata in fitness virtuale. Nel contempo, il social Facebook ha varato un nuovo sistema per consentire la creazione dei Reels.

Secondo la deposizione di Zuckerberg, riportata dall’agenzia stampa Reuters, il possedere l’azienda di cui sopra sarebbe, per Meta, meno importante che realizzare un mondo virtuale “open” per gli sviluppatori di app, al servizio dei quali mettere a disposizione gli opportuni strumenti di comunicazione. Addirittura, il giovane imprenditore si è detto convinto che per la sua azienda sia più importante che certe app esistano, più che possederle, auspicandosi che altre aziende creino “app di gioco e produttività chiave per attirare un pubblico di massa verso la realtà virtuale e aumentata“.

Dopo le dichiarazioni del CEO che infine ha motivato l’interesse per l’azienda Withing Unlimited col fatto che Meta non stia “cercando di creare ogni app da sola“, è toccato all’avvocato dell’azienda di Menlo Park pronunciarsi sulla questione, affermando che tale acquisizione sia “favorevole alla concorrenza” visto che “migliorerà la missione di fitness e la capacità e la disponibilità della realtà virtuale per i consumatori“.

Infine, i Reels. Col crescente successo di TikTok in giro, Meta si è sentita in dover di mettere a disposizione degli utenti modi per crearne anche su Facebook e per promuoverli ad esempio nei Feed.

Ordunque, secondo un’immagine condivisa dal ricercatore di app @oncescuradu, e poi ricondivisa dall’esperto di social media Matt Navarra, il social starebbe aggiungendo nell’app il nuovo tab “Ready-Made” col quale informa gli utenti che possono creare Reels non solo girando video e scattando foto, ma anche in un altro modo, visto che, quando l’utente caricherà foto, video e Storie, Facebook potrà convertirli in Reels facili da condividere.