Meta minaccia di bloccare l’accesso alle notizie su Facebook e Instagram in Canada

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ha annunciato che potrebbe bloccare l’accesso a tutti i contenuti di notizie su queste piattaforme in Canada, se verrà approvata una nuova legge che la costringerebbe a pagare gli editori e le emittenti per mostrare il loro lavoro.

La legge, nota come Bill C-18, è stata proposta per stabilire un sistema di “ripartizione equa dei ricavi” tra le piattaforme digitali e le agenzie di stampa e fornire una negoziazione collettiva per i media nella negoziazione delle tariffe con aziende come la Meta. Il ministro del Patrimonio, Pablo Rodriguez, ha detto che la legge mira a risolvere uno “squilibrio del mercato“, poiché un numero crescente di canadesi si rivolge alle piattaforme digitali per ottenere notizie.

La legge obbligherebbe le piattaforme di internet come Facebook e Google a entrare in arbitrato se non si raggiunge un accordo. Nick Clegg, presidente degli affari globali della Meta ed ex leader libdem inglese, ha descritto il progetto di legge come “fondamentalmente fallato“, dicendo che il Canada diventerebbe la “prima democrazia a mettere un prezzo sui link gratuiti alle pagine web, il che va contro le norme globali“. Clegg ha minacciato a Maggio di bloccare completamente le notizie nella regione se la legge fosse stata approvata, il che è previsto per la fine del mese.

Venerdì scorso, Meta ha detto che avrebbe iniziato dei test su entrambe le piattaforme, limitando “una piccola percentuale” di utenti in Canada nel visualizzare, pubblicare o condividere notizie.

La mossa è una dimostrazione di potere mentre il governo di Ottawa si prepara ad approvare il progetto di legge. “Abbiamo preso la difficile decisione che, se questa legislazione fallita verrà approvata, dovremo interrompere la disponibilità di contenuti di notizie su Facebook e Instagram in Canada“, ha detto Clegg in una dichiarazione. “Questi test casuali ci aiuteranno a costruire una soluzione efficace per interrompere la disponibilità di notizie in Canada. Sebbene questi test siano temporanei, intendiamo interrompere permanentemente la disponibilità di contenuti di notizie in Canada dopo l’approvazione del progetto di legge C-18“.

Rodriguez ha definito la decisione di Meta come “deludente” e ha detto che i canadesi non saranno intimiditi da queste tattiche. Meta sta imitando una mossa simile di Google intrapresa all’inizio dell’anno, quando ha disattivato le notizie nel suo motore di ricerca per alcune settimane per una piccola parte degli utenti canadesi. Il primo ministro Justin Trudeau all’epoca definì la decisione come un “terribile errore” da parte di Google.