Meta annuncia Quests, le missioni per il suo social Horizon Worlds VR

Secondo il dossier “Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker” della International Data Corporation (IDC), le previsioni di crescita, per i visori dedicati alle realtà aumentate, VR ed AR, sono state riviste al rilento per il 2023: le spedizioni previste per l’anno in corso, di 10,1 milioni di unità, rasenterebbero una crescita del 14% a livello annuo. Poi, sono al 2027, i prossimi cinque anni dovrebbero denotare, anche per i nuovi prodotti in arrivo sul mercato, un incremento d’interesse verso il settore.

Anche per cavalcare questo trend, Meta ha annunciato novità per il suo social network virtuale “Horizon Worlds VR”, fatto di varie esperienze e mondi esplorabili. Secondo quando comunicato da Meta tale social VR sta guadagnando le “Quests“, da non confondersi con i visori dell’azienda di Menlo Park ottenuti dopo l’acquisizione di Oculus.

Le Quests di cui si parla sono in realtà delle missioni o cose da fare che l’utente dovrà svolgere in un particolare mondo simulato, in modo da maturare dei bonus o ricompense di gioco, tra cui abili particolari per il proprio avatar / alterego virtuale. Un esempio è stato fatto col mondo simulato “Giant Mini Paddle Golf“, in cui il compito dell’utente è di mandare un buca la pallina da golf usando bizarramente come mazza una pagaia.

Secondo la mission, o Quest che riguarderà questo “mondo”, dopo aver terminato il campo da golf, o essere andato in buca con un colpo solo, si otterranno per l’avatar degli abiti a tema nautico.

Probabilmente emergeranno anche ricompense a tema, man mano che l’iniziativa si espanderà nelle varie esperienze di Horizon Worlds VR. Non è escluso che i marchi, tipo la grande distribuzione Walmart, credi mondi propri nel Metaverso, con missioni per ottenere oggetti speciali in modo da promuoversi. Nel frattempo, la speranza di Meta è che quando il suo social VR si aprirà, presto, sul web e sui dispositivi mobili, l’utenza possa essere indotta dalle Quests a visitare le esperienze, scoprendo quelle più interessanti in cui tornare, anche perché al momento queste ultime, secondo The Verge, stanno facendo segnare numeri bassi a uno o due cifre quanto a frequentazione da parte degli utenti.