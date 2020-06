Masterclass sulla fotografia: corso completo

Immortalare un momento, una sensazione, una scena particolare può sembrare facile ma è una vera e propria arte. La fotografia, infatti, vi apre un mondo particolare che può diventare non solo una grande passione ma anche un vero e proprio lavoro.

In un’era digitale come quella nella quale ci troviamo, infatti, la fotografia digitale diventa sempre più importante ed è per questo fondamentale conoscerne le tecniche più avanzate, tutti i dettagli ed i trucchi ma anche i suoi aspetti più particolari fino ad arrivare alla composizione ed alla post-produzione che vi permetterà di tirare fuori il massimo dalle vostre foto.

Realizzare foto perfette, quindi, non richiede soltanto passione ma tante conoscenze particolari che si possono approfondire con un corso completo con tanto di certificato offerto da Udemy con uno sconto superiore all’80% invece del prezzo pieno di 159,99 €.

Obiettivi del corso

Grazie a questo innovativo e completo corso riuscirete ad imparare a scattare foto in modo professionale ed iniziare a realizzare il vostro business padroneggiando gli strumenti di fotografia che il mercato mette a disposizione e diventare un vero e proprio fotografo professionista.

Potrete imparare a scattare foto con consapevolezza, a pensare ed agire come un vero fotografico riuscendo a valutare la situazione e comporre le vostre immagini nel modo migliore per ottenere dei risultati davvero mozzafiato. Parametri tecnici che fanno la differenza e vi distingueranno da un semplice fotografo amatoriale.

Questo videocorso è quindi fondamentale per chi vuole approfondire tutte le possibilità fotografiche che il mercato odierno mette a disposizione per realizzare delle foto mozzafiato, che vi rendano un professionista che possa facilmente ricavarsi il suo spazio nel mercato.

Descrizione del corso di Masterclass sulla fotografia

Il corso vi offre ben 21 ore di video on-demand ma anche articoli per approfondire ogni aspetto della fotografia. Imparerete, infatti, a realizzare foto di paesaggio, ma anche ritratti e lightpainting.

In una società in movimento e tecnologicamente avanzata come quella nella quale viviamo verranno approfondite anche la fotografia con lo smartphone, così da poter realizzare foto professionali anche quando siete in giro, la fotografia con il drone, sempre più utilizzata in questo ultimo periodo, ma anche la fotografia Macro e quella analogica.

Imparerete a padroneggiare tutti i parametri che gestiscono l’esposizione delle foto, così da poter applicare in modo logico ed efficace i vari settaggi che vi permetteranno di ottenere lo scatto che desiderate, soffermandosi sui particolari che volete mettere in risalto. Imparerete, infine, anche ad utilizzare i più importanti e diffusi software di ritocco fotografico per una post-produzione che esalti ancora di più il vostro lavoro.

A guidarvi in questo percorso Stefano Venneri, che ormai da 10 anni lavora come sviluppatore software ma anche come fotografo presso la sua stessa azienda.

La sua esperienza sul campo fornirà gli strumenti per un ragionamento logico che vi guidi all’uso di una fotocamera ma anche tante nozioni sulla programmazione informatica e la fotografia digitale.

La piattaforma Udemy vi darà tutte le conoscenze di cui avete bisogno per diventare dei veri professioni di questo settore. Un corso che si rivolge, quindi, a tutti gli appassionati di fotografia che vogliono trasformare la propria passione in una vera e propria attività lavorativa.

Udemy mette a disposizione ben 21 ore di video on-demand e 6 articoli. Avrete accesso illimitato al corso completo e potrete formarvi in ogni momento della giornata, a seconda dei vostri orari e delle vostre esigenze.

Terminato il corso e le relative esercitazioni messe a disposizione Udemy rilascerà un Certificato di fine corso che attesterà le competenze che avete acquisito durante il vostro percorso formativo. Un’occasione unica per dare una svolta alla vostra vita. Conviene, quindi, approfittare della sconto superiore all’80% che vi consente di accedere a questo corso risparmiando rispetto al prezzo pieno di €159,99.