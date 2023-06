Libero e Virgilio Mail, cosa è successo e come ottenere i rimborsi

Se siete tra i milioni di utenti che hanno avuto problemi con le caselle di posta elettronica di Libero e Virgilio, probabilmente vi starete chiedendo cosa è successo e come potete ottenere i rimborsi promessi da Italiaonline, la società che gestisce i due servizi.

Il disservizio, che ha interessato circa 9 milioni di caselle, è iniziato il 7 Giugno e si è protratto per quasi due settimane, causando disagi e danni a privati e aziende che si affidavano alle email per comunicare e lavorare. La causa del problema è stata un’operazione di manutenzione straordinaria sui server che ospitano le caselle, necessaria per garantire la sicurezza e la privacy dei dati degli utenti. Durante l’intervento, però, si sono verificati dei malfunzionamenti che hanno impedito l’accesso alle email da parte degli utenti.

Italiaonline ha dichiarato di aver risolto il problema il 18 Giugno e di aver ripristinato la piena funzionalità delle caselle, senza perdita di dati. Inoltre, ha annunciato delle misure di ristoro per gli utenti colpiti dal disservizio, sia quelli con abbonamenti a pagamento che quelli con caselle gratuite.

Per gli abbonati a Libero Mail Plus o Virgilio Mail Plus, il ristoro consiste in un’estensione gratuita della durata dell’abbonamento di sei mesi. Per gli utenti con caselle gratuite, invece, il ristoro consiste in un upgrade gratuito a Libero Mail Plus o Virgilio Mail Plus per sei mesi. Per ottenere il ristoro, gli utenti devono accedere alla loro casella di posta elettronica e seguire le istruzioni che troveranno in una email inviata da Italiaonline. Il termine per aderire al ristoro è il 30 giugno.

Italiaonline ha anche presentato le sue scuse agli utenti per il disagio causato e ha ringraziato i suoi tecnici per il lavoro svolto per risolvere il problema. Ha inoltre assicurato che sta lavorando per migliorare la qualità e l’affidabilità dei suoi servizi. Se avete ancora dubbi o domande sul disservizio o sul ristoro, potete consultare le FAQ pubblicate sul sito di Italiaonline o contattare il servizio clienti al numero verde 800.011.411.