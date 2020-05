L’evoluzione del web e dei linguaggi di programmazione: imparare non è mai troppo tardi

Fin dalle sue origini, il web è stato considerato come la chiave del futuro. Nel corso del tempo abbiamo assistito ad un’evoluzione repentina delle funzionalità offerte dalle piattaforme online, potendo svolgere delle attività che non avremmo mai immaginato. Lo sviluppo di nuove feature va di pari passo con il costante aggiornamento dei software e linguaggi di programmazione.

Ne deriva, dunque, l’importanza strategica e vitale per molte aziende della figura del “programmatore”. Molti hanno imparato le basi di questo lavoro sul campo, altri hanno iniziato solo per curiosità: in entrambi i casi è consigliabile approfondire le proprie conoscenze in fatto di programmazione con il mega corso completo con certificato offerto da Udemy per pochi giorni con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 169,99 €.

Obiettivi del corso

Grazie a questo videocorso sarete in grado di comprendere le basi della programmazione ed applicare i concetti fondamentali. La struttura di un sito web non avrà più segreti e saprete tutto quello che vi serve per realizzarla, oltre a valutare, installare e saper usare correttamente i CMS, in particolare WordPress che è senza alcun dubbio il più diffuso e usato al mondo.

Sarete in grado, inoltre, di programmare con i linguaggi più richiesti nel settore ma, ancor più utile, comprendere quale linguaggio e tecnologia sia più adatto ad una determinata situazione o esigenza.

Questo corso è ideale sia per chi non ha mai fatto programmazione nella sua vita, sia per chi vuole approfondire delle conoscenze ed acquisire nuove skill e competenze. Non solo: è un corso perfetto anche per chi ha a che fare ogni giorno con sviluppatori e programmatori e vuole avere quell’infarinatura giusta per comprendere il loro linguaggio e non sentirsi un pesce fuor d’acqua. Requisiti richiesti? Solo un pc funzionante e tanta voglia di imparare.

Descrizione del MEGA corso completo di programmazione

Si tratta di un corso che include ben 56 ore di video on-demand, con 516 lezioni che vanno ad approfondire ogni singolo punto per consentire a tutti di imparare tutte le soft skills più richieste nel mondo del lavoro. Un vero e proprio must per coloro che vogliono realizzare un’idea con le proprie mani ma non hanno ancora le competenze fondamentali per farlo.

Il corso è stato pensato e redatto da Alberto Olla (10 anni di esperienza nel settore), Alessandro Carcangiu (Sviluppatore Back-end – laurea e master in Informatica ), Lorenzo Neri (Laureato e Master in Informatica e autore del “Manuale dell’Internauta”) e Valerio Molinari (Laureando in Informatica).

Considerata come una delle più importanti realtà nel mondo dell’e-learning, la piattaforma Udemy vanta oltre 100 mila video corsi che trattano davvero ogni argomento, dal business, alla SEO, alla gestione professionale dei social media, utili per chi studia ancora ma anche per i professionisti che vogliono aggiornarsi sempre di più ed acquisire nuove skills.

Oltre alle video lezioni, con questo corso di di programmazione completo, Udemy mette a disposizione anche 4 risorse scaricabili, 19 articoli, l’accesso illimitato al corso completo, la possibilità di guardare le video lezioni anche su smartphone e su smart TV.

Dopo aver seguito tutte le lezioni ed esercitazioni, Udemy rilascerà il Certificato di fine corso al fine di testimoniare la skill acquisita. Non resta dunque che approfittare dell’offerta disponibile per un breve periodo ed acquistare il corso completo di programmazione con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 169,99€.