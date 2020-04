Le promozioni e le iniziative della settimana su eBay.it

Inizia una nuova settimana ed anche le promozioni di eBay si rinnovano: vediamo quindi cosa possiamo trovare nel famoso portale di aste. Iniziamo con una iniziativa benefica, “Earth day, every day”, che 20 al 26 aprile 2020 donerà un euro a favore di Legambiente.

Ebay donerà per ogni vendita effettuata se l’utente inserirà nel titolo della propria inserzione l’hashtag #eBayDonaPerTe ed ancora con gli acquisti effettuati – nello stesso arco di tempo – dei prodotti all’interno della sezione della pagina eBay Sostenibile (ebay.it/b/eBay-sostenibile/).

Altra iniziativa è quella di avere uno sconto per due occasioni di acquisto tramite il coupon che sarà valido solo su alcuni prodotti selezionati presenti nella pagina promozionale dell’apposito link (ebay.it/e/campagne-speciali/spesa-conveniente).

Inserendo in fase di acquisto il codice PIURISPARMIO e pagando tramite PayPal si avrà diritto ad uno sconto del dieci per cento (escluso la spesa postale) per un massimo di venti euro. La promozione iniziata il 20 aprile alle ore 9.00 e avrà scadenza il prossimo 3 maggio alle ore 23.59.

Naturalmente per chi è iscritto al programma fedeltà eBay extra e paga con PayPal o carta di credito, gli acquisti anche se in promozione danno la possibilità di accumulare i punti che poi si possono convertire in buoni sconto (un punto per ogni euro speso, con la prima soglia di 500 punti che equivale a 5 euro di sconto).

Anche su eBay extra troviamo spesso campagne per accumulare prima i nostri punti. Ad esempio in questi giorni dal 20 al 27 aprile si partecipa ad una promozione “ottieni x5 punti” (fino a 10 acquisti) nelle categorie selezionate (tra le quali Console, Musica, CD e vinile, Libri, riviste e fumetti, Cinema, DVD e film, e Computer).

Infine va ricordata la campagna di eBay #SempreAperti a supporto delle piccole e medie imprese: ci sono circa 35.000 venditori professionali sul portale, che continuano la loro attività online grazie a eBay.